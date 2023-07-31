GENÇLER FUTBOLA DOYDU

İnegölspor altyapısı tarafından düzenlenen “Futbolun Yıldızları U12 Elit Cup” Turnuvası’nda genç yıldız adayları kıran kırana mücadele etti.

Altyapı tesislerinde düzenlenen turnuvaya, Kütahya’dan Gediz Gençlik Spor, Kütahya Yeşilay Spor ve Vitra Bozüyük Spor, Yalova’dan Yalova Yıldızlar, Bursa’dan Arabayatağı, Gemlikspor ve Bursa İnegöl Genç Yıldızlar, katılırken İnegöl’den ise Doğanspor ve Yenicespor katıldı. Turnuvayı Teknik Direktör Murat Yoldaş, As Başkan ve Altyapı Genel Koordinatörü Hasan Yetim, Futbol Şube Sorumlusu Saim Metinbaş ile sporcu velileri yakından takip etti.

5’erli 2 Grupta toplam 27 maç oynanırken, turnuvayı takip edenden birbirinden güzel onlarca golü izleme zevkine erişti.

Kıyasıya ve başa baş geçen mücadeleler sonucunda çeyrek final, yarı final ve final maçları berabere bittiği için tur atlayan ve şampiyon olan takım penaltı atışları sonucu belli oldu.

Turnuvada Yalova Yıldızlar şampiyon olurken, Gediz Gençlik Spor ikinci, Bursa İnegöl Genç Yıldızlar üçüncü, İnegölspor ise dördüncü oldu.

Turnuva sonrası açıklama yapan Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin;

“Turnuvamızda bizimle beraber 10 takım katıldı ve yaklaşık 210 sporcu maçlarda mücadele etti. 5’erli 2 grup halinde 27 maç oynandı. Amacımız burada çocukları eğlendirmekti. Çok çim alanımız kalmadı maalesef. Çim alanında çocukların doyasıya eğlenerek futbol oynadılar. Turnuvamıza katılan tüm takımlara ve sporcu velilerine teşekkür ederim. Farklı yaş gruplarında bu tür turnuvaları yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.