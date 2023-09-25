Bursa'da, gençlerin otluk alana attığı torpil nedeniyle yangın çıktı. Bu olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandaki okulların yakınında bulunan gençler, otluk alana yaktıkları torpili fırlattılar. Ancak, bir süre sonra dumanlar yükselmeye ve alevler yükselmeye başladı. Yangın hızla yayılarak anızlık alanı etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme ekipleri büyük bir çaba sarf ederek yangını kontrol altına aldılar ve ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardılar. Bu sırada polis, olayın ayrıntılarını incelemek için bir tahkikat başlattı.

Yangını gören bir vatandaş, "Yoldan geçerken dumanların yükseldiğini gördüm. Ben de hemen yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. İddialara göre, bir grup genç otluk alana torpil atarak bu yangını başlatmış. Neyse ki ormana sıçramadan kontrol altına alınabildi," şeklinde konuştu.