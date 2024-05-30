Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol, voleybol ve masa tenisi turnuvalarında dereceye girerek ödül almaya hak kazanan takımlara kupa ve ödüllerini, Tarihi Saat Kulesi önünde verdi. Takım ve grup üyelerini başarıları ve aldıkları ödül dolayısıyla tebrik eden Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, ‘’Bilecik Belediyesi olarak gençlik haftasını çok güzel ve anlamlı etkinliklerle değerlendirdik. Belediyemiz tarafından düzenlenen gençlik haftası kapsamında basketbol, voleybol ve masa tenisi alanlarında güzel müsabakalar gerçekleştirildi. Bu karşılaşmalarda dereceye giren grup ve takımlara ödüllerini verdik. Bilecik Belediyesi olarak gençliğin, eğitimin ve sporun yanında yer almaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Sporcular da düzenlenen etkinliklerden büyük keyif aldıklarını belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve belediye görevlilerine teşekkür etti.