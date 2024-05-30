Türk Telekom ve Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle, deprem bölgesindeki öğrenciler için eğitim ve teknoloji desteği devam ediyor. Türk Telekom’un teknoloji desteği sağladığı Kızılay 100.Yıl Kütüphaneleri’nde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere, sınav öncesi motivasyon desteği verildi.

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyor. Şirketin teknoloji desteği sağladığı 100. Yıl Kütüphaneleri’nde yer alan sınıflarda, ortaokul ve lise öğrencileri Sebit’in ders anlatım videoları, deneme sınavları ve çözümlü soruları ile LGS ve YKS’ye hazırlanabiliyor. Bu kapsamda da 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS ve 8-9 Haziran’daki YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere Kızılay 100.Yıl Kütüphaneleri’nde motivasyon eğitimleri düzenlendi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’ye Değer anlayışıyla geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle deprem bölgesindeki 100. Yıl Kütüphaneleri’nde öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 100. Yıl Kütüphaneleri’ndeki sınıflara fiber altyapı ve teknoloji desteğimizin yanında, eğitim alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren iştirakimiz Sebit’in çözümlerini sunuyoruz. Bölgede, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Sebit’in dijital ve basılı eğitim çözümleri ile sınavlarına hazırlıklarını sürdürebiliyor, konu tekrarı yapabiliyor ve ilgili konulara yönelik test çözebiliyorlar. Gençlerimizin yaklaşan sınav yolculuklarında yanlarında oluyor ve onların başarılarına katkıda bulunuyoruz. Bu projelerle, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatında daha güçlü adımlar atmalarını destekliyoruz" dedi.

Kütüphanelerden 34 bin öğrenci yararlandı, yıl sonuna kadar kütüphane sayısının 20’ye ulaşması hedefleniyor

YKS ve LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, motivasyon eğitimleri kapsamında uzman eğitmenler ile bir araya geldi. Gerçekleşen motivasyon eğitimleri kapsamında; ‘Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri’, ‘Sınav Stratejileri’, ‘Sınava 1 Hafta Kala Neler Yapılmalı?’, ‘Stres Yönetimi, ‘Sosyal ve Duygusal Beceriler’ gibi başlıklar ele alındı. Eğitimlere sınava girecek olan öğrencilerin yanı sıra veliler de katılırken, sınav sürecinde çocuklarına nasıl destek olabilecekleri ile ilgili tavsiyeleri uzmanlardan dinledi. Düzenlenen eğitimlerinin yanı sıra konteyner kentlerde oluşturulan eğlence ve oyun alanları sayesinde ise öğrenciler, sınavlara kısa bir süre kala streslerini atarak motivasyonlarını artırma şansı yakaladı.

Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay’ın iş birliğinde ilk adımı Hatay’da atılan ve ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’te kurulan 100. Yıl Kütüphaneleri’nden yaklaşık 34 bin öğrenci yararlanırken, kütüphane sayısının yıl sonunda 20’ye ulaşması hedefleniyor.