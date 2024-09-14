Getir, kullanıcılarına getirdiği mutluluğu vurgulayan yeni reklam kampanyasını başlattı. “Getir Geldi” sloganını taşıyan kampanya, Getir’in kullanıcıların hayatını kolaylaştırarak mutluluğu artırmasına odaklanıyor.

Hızlı market teslimat sektörünün önde gelen markalarından Getir yeni reklam kampanyasını başlattı. “Getir Geldi” sloganıyla yola çıkan kampanya, platformun sunduğu kolaylıklarla kullanıcılarının hayatlarındaki mutluluğu, uzun yıllardır alıştıkları şekilde artırdığını vurguluyor. Reklam filmi, sabah kahvaltısı hazırlığı, evde dondurma keyfi, arkadaşlarla birlikte izlenen maç heyecanı ve ailenin en küçüğünün mama saati gibi herkesin gündelik hayatından tanıdığı örneklerle, platform kullanıcılarının bu anlardaki mutluluğunu ekranlara taşıyor. Getir kuryelerinin dans etmesiyle vurgulanan mutluluk, kullanıcıların siparişlerini teslim almalarıyla birlikte bulundukları mekânın tamamına yayılıyor.

Mutluluğun filmi renk, müzik ve dans ile çekildi

Yeni reklam kampanyası, markanın hafızalarda yer edinen mor ve sarısının yeni renklerle zenginleştiği bir görsel dünyaya sahip. Bee Gees’in 1977 yılında seslendirdiği günden bu yana tüm zamanların en kült dans şarkılarından biri olan Stayin’ Alive’ın Getir yorumu ise mutluluğun en çarpıcı taşıyıcısı olarak öne çıkıyor.

Platform kullanıcılarıyla yıllar içinde ‘mutluluk’ üzerinden kurduğu bağı güçlendirme hedefiyle kurgulanan yeni reklam kampanyası, televizyon, radyo, dijital platformların yanı sıra gazete ve dergilerde de eş zamanlı olarak yayınlanmaya başlandı.