Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki meydanları mobil temizlik araçlarıyla yıkayarak çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor. Yenilenen konteynerler, halk sağlığı için ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 12 yeni çöp toplama aracını temizlik filosuna katmıştı. Çöp konteynerlerinin de büyük oranda yenilendiği ilçede temizlik ekipleri, rutin kent temizliği çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkayarak ilaçlıyor. Son olarak Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda çalışmalarını sürdüren ekipler, konteynerleri mobil araçlarla yıkayarak, bakteri ve kötü koku oluşumunu önlemek amacıyla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Konteynerlerin boyama ve onarım işlemlerinin ardından meydan süpürülerek tazyikli su ile yıkandı. Yetkililer, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in başlattığı temizlik seferberliğinin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar halk sağlığını ön planda tutan Başkan Özer’e teşekkürlerini iletti.

“Gece gündüz demeden çalışıyorlar”

Artık temiz bir ilçede yaşadığını belirterek belediyenin çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Muhammet Gök, “Belediyemizden çok memnunuz. Sürekli sokaklarımıza geliyorlar, temizlik çalışmaları yapıyorlar. Yıkama çalışmaları yaparak mahallelerimizi gece gündüz demeden dezenfekte ediyorlar. Bu zamana kadar bir sıkıntı görmedik, biz talep etmeden gelip temizlik yapıyorlar, bizim söylememize bırakmıyorlar. Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.