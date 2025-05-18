Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) bahar şenliği programında minikler doyasıya eğlendi, unutamayacakları bir günü geride bıraktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde düzenlenen bahar şenliklerinin ilki Geyve’de gerçekleştirildi. Sahne oyunlarıyla başlayan program, yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı’nın üstlendiği eğitici ve eğlenceli "Gizemli Bavul" çocuk tiyatrosuyla devam etti. Çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren oyun, aynı zamanda eğitici mesajlar da içerdi. Sahne programları sonrasında Geyve SGM içerisinde fikir üretme etkinlikleri yapıldı. Bahar şenliğine katılan çocuklar, yüz boyama, kelebek yapma ile eğlenirken, çocuklara balon ve etkinlik boyunca patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Bahar şenliğine katılan çocuklar günü doyasıya eğlenerek geçirdi. Geyve SGM’de bahar şenliği programında akıl oyunları turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. Dereceye giren öğrencilere madalya verildi.