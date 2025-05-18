Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Türkleri’nin sürgününün 81. yıl dönümünde, yaşanan acıları andı ve şehitlere rahmet diledi. Türkiye’nin Kırımlıların haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Türkleri’nin ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Sürgünün acısını hüzünle yâd ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin Kırım Tatarları’nın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81’inci yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yâd ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek, 1944 yılında yaşanan ve binlerce Kırım Tatarı’nın hayatını kaybettiği sürgünün, tarihin en acı olaylarından biri olduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin Kırım Tatarları’na olan desteğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” sözleriyle, uluslararası alanda Kırım Tatarları’nın hak ve özgürlük mücadelesine destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.