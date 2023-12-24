Giardia lamblia veya Giardia İntestinalis olarak bilinen parazit, insanlarda ve hayvanlarda ortaya çıkan ilginç ve sıra dışı bir parazittir. Giardiasis adı verilen çok nahoş bir hastalığa neden olur. Semptomlar genellikle ishal, karın krampları ve mide bulantısını içerir. En kötü semptomlar yaklaşık bir hafta sürer, ancak enfekte bir kişi haftalarca hatta aylarca kendini tam olarak iyi hissetmeyebilir. Bazen durum uzun vadeli bir sorun olabilir. Peki Giardia İntestinalis bulaşıcı mı? Hemde fazlasıyla!

Parazit mikroskobik canlılardandır ancak yeterli sayıda bulunduğunda büyük bir etkiye sahip olabilir. Araştırmacılar, parazitin yapısı ve yaşadığı ince bağırsakta davranışı hakkında bazı ilginç keşifler yaptılar. Bu keşifler, giardiasis için daha iyi tedavilere yol açabilir.

Giardia Lamblia Ne Demek? Özellikleri

Giardia, tek hücreli bir amip organizmadır. Giardia lamblia (Giardia intestinalis ve Giardia duodenalis olarak da bilinir) insanları enfekte eder. Yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi, taramalı elektron mikroskobu altında ilginç bir görünüme sahiptir. Parazitin armut biçimli bir gövdesi vardır. Vücuttan uzanan sekiz iplik benzeri yapıya flagella denir. Giardia’nın hareket etmesini sağlarlar. Parazit, vücudunun alt yüzeyinde bağırsaktaki hücrelere bağlanmasını sağlayan içbükey bir diske sahiptir.

Giardia anaerobiktir, yani hayatta kalmak için oksijene ihtiyaç duymaz. Bazı anaerobların aksine, aynı zamanda hava da geçirmez. Çevresinde oksijen varsa, kimyasaldan zarar görmez.

Organizmanın kamçılı biçimine trofozoit denir. Trofozoit, esas olarak bağırsaktaki lümenden (merkezi boşluk) aldığı glikozla besleniyor gibi görünmektedir. Glikoz nihayetinde yediğimiz yiyeceklerden gelir. Yiyecekler ince bağırsakta sindirilir. Glikoz, sindirim ürünlerinden biridir. Bağırsakta emilir, kan dolaşımına girer ve hücrelerimize gider. Hücreler, enerji üretmek için glikozu parçalar. Parazit tarafından emilen tek besin glukoz olmayabilir.

Prokaryotlar, Ökaryotlar ve Giardia Hücreleri

Ökaryotik hücreler, zarla çevrili yapılar içerir; prokaryotik hücreler iç zarlardan yoksundur. Bakteriler ve arkeler (bir zamanlar bakteri olarak sınıflandırılmışlardı) prokaryotlardır. İnsanlar ve Giardia dahil diğer organizmalar ökaryotlardır. Ökaryotlara göre sözde ilkel yapılarına rağmen prokaryotlar, başarılı bir yaşam için gerekli tüm faaliyetleri gerçekleştirebilirler.

Yakın zamana kadar Giardia’nın diğer ökaryotlarda bulunan bazı yapılardan yoksun olduğu düşünülüyordu. Sonuç olarak, prokaryotları ve ökaryotları birbirine bağlayan bir ara organizma olduğuna inanılıyordu. Araştırmacılar şimdi, basitleştirilmiş bir formda olmalarına rağmen parazitin bazı “eksik” yapılara sahip olduğunu keşfettiler. Parazit, alışılmadık özelliklerini yaşam tarzına bir uyum olarak geliştirmiş olabilir ve bir zamanlar düşünüldüğü kadar ilkel olmayabilir.

Olağandışı Hücre Yapısı

Bir Giardia hücresi iki çekirdek içerir. Çekirdek, bir organizmanın genetik materyalini içeren organeldir. (Organeller, belirli işlevleri olan yapılardır ve zarla çevrilmiştir.) Çoğu ökaryotik hücre bir çekirdek içerir. Giardia’nın iki olmasının nedeni ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar henüz net değil.

Bir süre Giardia’nın mitokondriden yoksun olduğu düşünülüyordu. Mitokondri, ökaryotik bir hücrenin ihtiyaç duyduğu enerjinin çoğunu üreten organellerdir. Araştırmacılar artık parazitin mitozom adı verilen basitleştirilmiş mitokondri içerdiğini biliyorlar. Mitokondri gibi mitozomlar da çift zarla çevrelenmiştir. Bununla birlikte, tam gelişmiş mitokondri tarafından üretilen enerji depolayan molekül olan ATP’yi (adenozin trifosfat) yapmazlar. Bunun yerine demir ve kükürt içeren reaksiyonlar gerçekleştirirler. Mitokondrinin aksine, mitozomların genleri yoktur.

Giardia, ökaryotik hücrelerde bulunan tipik Golgi kompleksinden yoksundur. Kompleks, Golgi gövdesi ve Golgi cihazı olarak da bilinir. Malzemeleri alır, işler ve paketler. İşlenen malzemeler veziküller içinde varış yerlerine gönderilir. Araştırmacılar, Giardia’daki kuşatma işlemi sırasında Golgi kompleksine benzeyen bir sistemin var olduğunu keşfettiler.

Parazitin Yaşam Döngüsü

Parazit vücudumuzun içindeyken, bazı kişiler kalın bağırsağa doğru hareket ederek kistleşir. Bir giardia intestinalis kisti, koruyucu bir örtü ile çevrili, aktif olmayan bir organizma formundan oluşur. Uygun bir ortamda etkinleştirilir. Kistleri ve aktif parazitlerin bir kısmı (trofozoitler) vücudu dışkıda bırakır.

Trofozoitler vücut dışına çıktıklarında uzun süre yaşamazlar, ancak kistler doğru koşullar altında birkaç ay hayatta kalabilirler. Enfekte bir kişinin gaitasından çıkan dışkısıyla kontamine olmuş pişmemiş yiyecek, su veya nesneler, kistleri ağızla temas yoluyla başka bir kişinin vücuduna aktarabilir. Bulaşıcı bir organizmayı bulaştırabilen cansız nesneler fomitler olarak bilinir.

Kistler yutulduktan sonra midede oluşan asidik koşullar koruyucu duvarlarını zayıflatmaya başlar. Her kist bağırsakta iki trofozoit salgılar. Trofozoitler sonunda ikili bölünme adı verilen bir süreçle çoğalır. Bu süreçte, tek bir trofozoit iki trofozoit yapmak için bölünür. Giardia’nın yaşam döngüsü aşağıda özetlenmiştir.

Giardiasis Paraziti Belirtileri Nelerdir

Giardiasis dünyanın her yerinde ve insanlar dışında diğer memelilerde bulunabilir. Gelişmekte olan ülkelerde daha yaygındır, ancak onlarla sınırlı değildir. Bağırsak paraziti belirtileri Giardia olan herkeste görünmez. Yine de hastalanan kişiler çok rahatsız hissedebilirler. Giardiasis’in olası semptomları şunları içerir:

karın guruldaması ve krampları

şişkinlik

mide bulantısı

güçlü bir kokuya sahip olabilen sulu ishal

yüzebilen yumuşak şekilsiz dışkılama

yağlı dışkılama, dışkının yağlı olması

dışkının ince çıkması

yorgunluk

Bunları veya açıklanamayan diğer semptomları olan biri, teşhis ve tedavisi için bir doktora gitmelidir. Giardiazisli belirli bir hastada yukarıda listelenen semptomlardan yalnızca bazıları mevcut olabilir. Ek olarak Giardia mevcut semptomlardan sorumlu olmayabilir. Giardia enfeksiyonundan kaynaklanıyorsa, doktor antibiyotik reçete edebilir. Uzun süre devam eden semptomlar kilo kaybına, yetersiz beslenmeye veya laktoz intoleransına neden olabilir.

Giardia Neden Laktoz İntoleransına Neden Olabilir?

Araştırmacılar, Giardia’nın bağırsak zarına zarar verebileceğini biliyor. Villi, besin emilimi için yüzey alanını artıran astar üzerindeki kıvrımlardır. Giardia enfeksiyonu bazen villusun körelmesine neden olabilir.

Laktaz, süt ürünlerinde bulunan laktoz adı verilen bir karbonhidratı sindiren bir enzimdir. Enzim, bağırsak astarındaki hücreler tarafından salgılanır. Laktoz intoleransı, laktazın mevcut olmadığı bir durumdur. Sonuç olarak, gıdalardaki laktoz sindirilmeden kalın bağırsağa girer. Burada bazı bakteriler laktozu parçalayarak gaz üretir.

Giardia, laktaz yapan hücrelere zarar vererek laktoz intoleransına neden olabilir. Neyse ki, bağırsak astarının yenilenme yeteneği vardır, bu nedenle parazitlerin çıkarılması, sonunda villusun yeniden büyümesine ve laktoz intoleransının ortadan kalkmasına neden olabilir.

Bağırsak Parazitleri ve Korunma Yolları

Sağlık uzmanlarına göre, Giardia enfeksiyonunu önlemek için aşağıda listelenen adımlar önemlidir. Parazit nasıl geçer sorusunu sormadan önce paraziti engelleme yollarını öğrenirseniz bu soruyu sormanıza gerek kalmayacaktır. Bunlar diğer bazı bulaşıcı hastalıkları önlemek için de iyi adımlardır ve gerçekten hayatımızın düzenli bir parçası olmalıdırlar.

Bir insan veya hayvanın dışkısıyla temas ettikten sonra ellerinizi yıkayın.

Bahçe işleri gibi kazara dışkı ile temasın meydana gelebileceği durumlarda eldiven veya diğer koruyucuları giyin.

Tuvaleti kullandıktan veya bezini değiştirdikten sonra ellerinizi yıkadığınızdan emin olun.

Yemek hazırlamadan ve yemeden önce daima ellerinizi yıkayın.

Yüksek riskli bölgelerde çiğ veya az pişmiş yiyecekler içmeyin. Hangi alanların yüksek riskli olduğuna karar vermek, özellikle gezginler için biraz araştırma gerektirir.

Arıtılmamış su içmeyin veya bu sudan yapılmış buz küplerini yemeyin. Bazı ülkelerde musluk suyu güvenli olmayabilir. Araştırma gerekli.

Yürüyüş gibi aktiviteler sırasında arıtılmamış su içmekten kaçının.

Giardiasis teşhisi konmuş veya ishal olan kişiler, yüzme havuzlarındaki ve jakuzilerdeki su gibi diğer insanları çevreleyen suya girmekten kaçınmalıdır. Enfekte bir kişi yanlışlıkla suya dışkı ve parazit salabilir. Küçük miktarlarda dışkı bile tehlikeli olabilir. CDC’ye göre Giardia kistleri, su uygun şekilde klorlanmış olsa bile yüzme havuzu suyunda kırk beş dakikaya kadar hayatta kalabilir. Sağlıklı bir insan enfekte suyu yutarsa ​​hastalanabilir.

Zoonotik Bir Hastalık ve Kunduz Ateşi

Zoonotik bir hastalık, bir hayvandan insana geçebilen bir hastalıktır. Giardia lamblia , köpekleri, kedileri ve diğer memelileri ve insanları enfekte ettiği için zoonotik olduğu söyleniyor. Hasta bir evcil hayvan tarafından enfekte olma riskimizin küçük olduğu kabul edilir. Tür içinde parazitin birden fazla türü vardır. Evcil hayvanlarımıza bulaşan suşlar genellikle bize bulaşan türlerden farklıdır. Sağlık uzmanları, bazı türlerin evcil hayvanlardan insanlara aktarılmasının mümkün olduğunu söylüyor. Bu nedenle, hasta bir insana yardım ederken olduğu gibi hasta bir evcil hayvana yardım ederken enfeksiyonu önlemek için teknikler kullanmak iyi bir fikirdir.

Bazı parazit türleri, vahşi yaşamdan gelen dışkı yoluyla insanlara bulaşabilir. Giardiasis bazen kunduz ateşi olarak bilinir. İsim, Banff Ulusal Parkı’ndaki yürüyüşçüler kunduz dışkısı ile kirlenmiş su içtikten sonra bir giardiasis salgınından kaynaklandı. Ancak “ateş” ismi pek uygun değil. Düşük dereceli ateş, giardiasis’in olası bir semptomudur, ancak çok yaygın değildir.

Giardia’nın Bağırsak Astarı Üzerindeki Potansiyel Etkisi

Giardia’nın bağırsaktaki hareketlerini anlamak sadece biyolojik olarak ilginç olmakla kalmaz, aynı zamanda giardiasis için daha iyi tedavilerin araştırılmasında da faydalı olabilir. Parazitin tam olarak nasıl hastalık belirtilerine neden olduğunu bilmek faydalı olacaktır.

East Anglia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, önemli olabilecek bir keşif yaptılar. Giardia’yı bağırsak astarından hücreler içeren laboratuvar kültürlerine eklediler. Parazitin iki protein ailesinden kimyasallar ürettiğini buldular. Bilim adamları, bu ailelerden birinin tenaskinler olarak bilinen insan proteinlerini “taklit ettiğini” söylüyorlar. Vücudumuzdaki tenasinler, hücre yapışmasını ve hücrelerin ayrılmasını kontrol etmeye yardımcı olur.

Bilim adamları, Giardia’dan gelen tenasin benzeri proteinlerin, birleştirilen bağırsak hücrelerinin ayrılmasına neden olduğunu buldular. Bu, bağırsaktaki bakterilerin besin olarak kullanabileceği, hücrelerin içinden kimyasalların salınmasına yol açtı. Bu bakteriler zararlıysa, onlara yiyecek vermek, çoğalmalarına ve giardiasis semptomlarının daha kötü olmasına neden olabilir.

Sonunda giardiasis hastalarına parazitin proteinlerini etkisiz hale getiren ve insanların hastalıktan kurtulmalarına yardımcı olan bir tedavi vermek mümkün olabilir. Unutulmamalıdır ki üniversitenin araştırması insan vücudunda değil, laboratuar ekipmanında yapılmıştır. Deney, gerçek yaşam koşullarını yansıtabilir veya yansıtmayabilir.

Parazitle Başa Çıkmanın Önemi

Giardia’nın yapısı ve aktivitesi hakkındaki son keşifler, biyolojik açıdan büyüleyici. Parazitin etkileriyle uğraşmak, enfeksiyonu olan insanlar için biyolojisini anlamaktan muhtemelen daha önemlidir. Biyolojiyi anlamak, araştırmacılar ve tıp pratisyenleri için önemlidir.

Parazit enfeksiyonu bazen şiddetli veya uzun süreli olabilir. Komplikasyonlar nadir olmakla birlikte, semptomlar bazen bağırsak dışında ortaya çıkar. Bu semptomlar arasında ürtiker (kurdeşen), solunum yollarının spazmları ve reaktif artrit bulunur. Giardia’nın yapısı ve faaliyeti hakkında birçok ayrıntı hala bilinmemektedir. Parazit ve davranışı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve iyileştirilmiş giardia intestinalis tedavisi oluşturmak değerli hedeflerdir. Vücutta var olduğunun bulunması için Parazit testi gaita yoluyla dışkı tahlili yapılması gereklidir.

Bu içerik, yazarın bilgisi dahilinde doğrudur ve lisanslı bir sağlık uzmanından tanı, prognoz, tedavi, reçete ve / veya diyet tavsiyelerinin yerini almaz. İlaçlar, takviyeler ve doğal ilaçlar tehlikeli yan etkilere sahip olabilir. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, bireysel olarak kalifiye bir sağlık uzmanına danışın. Tıbbi bir acil durum yaşıyorsanız derhal yardım isteyin.