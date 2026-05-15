Başakşehir'de Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilmek amacıyla, Gazze halkının acısı, direnişi ve umudu grafiti çalışmasıyla duvara taşındı. Etkinlikte, sanatın evrensel diliyle Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Sanatın diliyle Gazze'nin sesi olmaya çalışıyoruz. Bugün sanatçılarımızın çok güzel bir eseri ortaya çıktı. Bu eserde Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu Başakşehir'den bir kez daha haykırmak istedik' dedi.

Başakşehir'de Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan grafiti çalışması kamuoyuna tanıtıldı. AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı öncülüğünde, Başakşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze halkının yaşadığı acılar, direnişi ve umudu sanatın diliyle duvarlara taşındı. Etkinlikte sanatçılar tarafından hazırlanan grafiti çalışmasında Filistin'i simgeleyen karpuz figürü ile umut teması ön plana çıkarıldı. Çalışmada yer alan bir kız çocuğunun kuşlara el salladığı sahneyle Gazze'ye umut mesajı verildi. Etkinlikte konuşan yetkililer, sanatın evrensel diliyle Gazze'nin sesi olmaya çalıştıklarını belirterek, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade etti. Hazırlanan eserin yalnızca bir sokak sanatı çalışması olmadığı, aynı zamanda Başakşehir'den Gazze'ye uzanan bir kardeşlik ve dayanışma mesajı taşıdığı belirtildi.

Etkinlik kapsamında yapılan açıklamada, 'Duvarlara attığımız her çizgi, her renk Gazzeli çocuklar için' ifadeleri kullanılarak Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiği vurgulandı. Programa, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi çalışanları, Brüksel'de düzenlenen Sumud'a Destek Kongresi'ne katılan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Feti Ahmet Balin, belediye ve ilçe yöneticileri ve birçok davetli katıldı.

'Bir sabah gelecek, kardan aydınlık'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Sanatın diliyle Gazze'nin sesi olmaya çalışıyoruz. Bugün sanatçılarımızın çok güzel bir eseri ortaya çıktı. Bu eserde Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu Başakşehir'den bir kez daha haykırmak istedik. Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılar bizi vicdanen rahatsız ediyor, bu sıkıntıları burada bir nebze azaltacak ya da onların yanında olduğumuzu hissettirecek güzel bir eser resmedildi. Bu resim, gemiler yoluyla gitmeye çalışan kardeşlerimize de destek olduğumuzun bir belgesi. Biz kanayan yaramız olan Filistinli kardeşlerimize buradan Başakşehir'den, Türkiye'den sevgiler gönderiyoruz. Bu kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırmak istiyoruz. Her daim dilimizde bir tekerlemedir. Burada da özellikle onu nakşettik. 'Bir sabah gelecek, kardan aydınlık' İnşallah oradaki kardeşlerimize de bir gün, bir sabah o kardan aydınlık gelecek. Biz inanıyoruz, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da her daim buradan haykırıyoruz' dedi.

'Başakşehirimizin birçok duvarında bu gibi eserler sergiledik'

'Sadece Filistinli kardeşlerimiz değil, dünyada mazlum coğrafya içerisinde olan tüm kardeşlerimize de buradan özellikle çok dua ettiğimizi bildirmek istiyoruz' diyen Kartoğlu, 'Rabbim hem Filistinli kardeşlerimizin hem de mazlum coğrafyadaki tüm kardeşlerimizin bir an önce kurtuluşlarını nasip etsin. Başakşehirimizin birçok duvarında bu gibi eserler sergiledik. Her yıl birçok etkinlikte Filistinli kardeşlerimize de buradan onların yaşamış oldukları sıkıntıları insanlarımıza hatırlatmak amacıyla birçok program düzenliyoruz. Bundan sonra da tekrarları devam edeceğiz. Ben basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Bu farkındalığı sizler aracılığıyla da tüm dünyaya duyurmak istiyoruz' diye konuştu.

'Duvarlara attığımız her çizgi, her renk Gazzeli çocuklar için'

Filistin'e destek olmak için çizilen resmin tasarımcısı Buse Gülsüm Cebeci ise 'Biz Gazze'ye destek olmak amacıyla bu çalışmayı sürdürdük. Resim umudu temsil ediyor. Gördüğünüz üzere karpuzu, Filistin'i temsil eden bir simge olarak kullanmak istedik. Çalışmamızda bir kız çocuğu kuşlara el sallıyor. Burada ise Gazze için 'Sumud'un çok aktif olduğu bir dönemde Gazze'ye umut vermek, Gazze'ye umudun taşınmasının imkanını sağlamak istedik. Duvarlara attığımız her çizgi, her renk Gazzeli çocuklar için' ifadelerini kullandı.