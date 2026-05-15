Mobilyanın başkenti İnegöl’de yıllardır süregelen ustalık geleneğinin modern üretim anlayışıyla birleştiğini belirten Altuntepe, sektörün ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Altuntepe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

15 Mayıs Dünya Mobilya Günü vesilesiyle; alın teriyle üretim yapan, emeğiyle yaşam alanlarına değer katan tüm mobilya ustalarımızın, çalışanlarımızın, üreticilerimizin ve sektör temsilcilerimizin gününü kutluyorum.

Mobilyanın başkenti İnegöl’ümüzde, yıllardır süregelen ustalık geleneğini modern üretim anlayışıyla birleştirerek ülkemize ve ekonomimize değer katmaya devam ediyoruz. Her bir ürünün arkasında büyük bir emek, sabır ve sanat bulunmaktadır.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası olarak; sektörümüzün gelişmesi, üreticilerimizin güçlenmesi ve mobilya kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Tüm sektör emekçilerimize sağlık, bereketli kazançlar ve başarılı çalışmalar diliyorum.