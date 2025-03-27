Uludağ'da milli kayakçı ile kayak hocası babasına mezar olan oteldeki 35 maddelik kusur raporuna İHA ulaştı. Giderilmeyen 35 kusurun 2 cana mal olduğu yangında, otel yönetimi eksiklerin 1 hafta içerisinde giderildiğini iddia etse de yapılan ilk incelemede otelin yangın alarmının çalışmadığı, yangın söndürme sprinter sistemin devreye girmediği ortaya çıktı.

Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak önce Çekirge Devlet Hastanesi'ne ardından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ileri seviye yoğun bakım servisine yatırıldı.

Zemin üzerine 8 kat olarak inşa edilen 153 odası bulanan ve 356 yatak kapasiteli otelde, yangının ilk incelemelere göre yanık bırakılan şömineden çıktığı, alev kaynağının şömine olduğu herhangi bir elektrik kontağına rastlanılmadığı belirtildi. Yangının çıkış anından 3 dakika sonra Uludağ Oteller Bölgesindeki istasyondan otelin bulunduğu noktaya ulaşan 3 adet itfaiye aracının söndürme çalışmalarına başladığı, gelen takviye ekiplerle birlikte yangının 45 dakika içerisinde tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Ayrıca otelin kayak odasının yanı sıra telesiyej ve otelden yaklaşık 200 metre rakımda telesiyej ile çıkılan "kartal yuvası" kafenin işletmeciliğini yapan Türkiye Kayak Hocaları Derneği Başkanı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta'nın yangın sırasında otelin 5. katında oldukları, yangının dışarıdan farkedilmesi üzerine Yahya Usta'nın kendisine cep telefonu ile ulaşıp haber veren güvenlik güçlerine son olarak yangın merdivenini aradığını ancak bulamadığını söylediği öğrenildi.

İşte 35 maddelik eksik listesi

Uludağ'da milli kayakçı ile kayak hocası babasına mezar olan oteldeki 35 maddelik kusur raporuna İHA ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde otelin mimari yangın tahliyesi açısından 17 ayrı madde kusuru ve eksiği olduğu, yangın tesisat, söndürme ve mekanik sistemleri bakımından 10 maddeden kusurlu ve eksiğinin olduğu, yangın algılama ve elektrik tesisatları açısından da 8 madde kusuru ve eksiğinin olduğu belirtildi. Otel yönetimi eksiklerin 1 hafta içerisinde giderildiğini iddia etse de yangının ardından yapılan ilk incelemede otelin yangın alarmının çalışmadığı, yangın söndürme sprinter sistemin devreye girmediği ortaya çıktı.

Otelin 2 Mart 2025 tarihinde konaklama ruhsatının iptal edilmesine rağmen 17 Mart 2025'e kadar neden müşteri kabul ettiği ise müfettişlerin incelemesinin ardından netlik kazanacak. Bu konuyla ilgili olarak Bursa Valiliği otelin 2 Ocak 2025 tarihinde konaklama izninin iptal edildiğini açıklarken, aynı anda Kervansaray Otel yönetimi ise otelin sezon sonu olan 17 Mart'ta jandarmaya bilgi verilerek kapatıldığı bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar ise sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamanın altına yapılan yorumlar ise şu şekilde oldu:

"Sezon boyu otel açıktı. Gözümle görmesem inanacağım. Mart başı otelde hala misafir vardı. Madem iptal edilmiş insanımız nasıl vefat ediyor aydınlatır mısınız? Konaklama izni iptal edildiyse neden personel var? Bu otelin konaklama izni iptal edilmişse, ben Şubat ayında bu otelde iki çocuğumla birlikte üç gece nasıl konaklama yaptım peki?"

"Eksikliklerin giderildiğini söylüyorlar, itfaiye onayını vermiş mi? Yoksa usulsüz mu devam etmiş faaliyet?"

"Eksiklikler 1 hafta içinde tamamlanmış madem alan başkanlığı kontrol etmiş mi veya itfaiye gelip bakmış mı?"

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş güvenliği müfettişleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı mülkiye müfettişlerinin olayla ilgili görevlendirildiği, müfettişlerin raporu doğrultusunda faaliyetlerin durdurulup kapama yapılacağı öğrenildi.