GNÇ, Turkcell’in 30. yıl kutlamaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Sinema Bilet Sistemi’ uygulamasına verdiği destekle, “1 sinema biletine 1 sinema bileti hediye” uygulamasını hayata geçiriyor.

Turkcell, tüm müşterilerinin paketlerindeki GB’ları ikiye katlayan 30’uncu yıl kampanyasının ardından, gençlere özel sunduğu fırsatlarla, 30. yıl kutlamalarına devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre gençlerin favori markalarına özel fırsatlar içeren kampanya, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sinema Bilet Uygulama Sistemi’ne verilen destek kapsamında hayata geçirilen ‘1 sinema biletine 1 sinema bileti hediye’ uygulamasıyla başladı.

GNÇ kampanyasını gençlerin beklentilerine kulak vererek planladıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak 30. yılımızı kutladığımız bu özel dönemde, müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi fırsatlarla onların hayatlarına değer katmaya devam ediyoruz. Gençlerimize yönelik çalışmaların bizim için ayrı bir önemi var. Sinema kampanyamızla amacımız, gençlerimizin kültürel ve sanatsal etkinliklere daha fazla katılımını teşvik etmek. 30 yıldır olduğu gibi yine gençlerimizin yanında, yine gençlerimizle yan yanayız. Yaptığı düzenlemelerle efsane sinema kampanyamızı tekrar gençlerimizle buluşturmamızı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Sinema Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, “Kültür ve sanatın uzun yıllardır destekçisi olan Turkcell’in 30. yılını kutluyorum. Turkcell’in, Bakanlık olarak yeniden hayata geçirdiğimiz ‘Sinema Bilet Sistemi’ uygulamamızın ilk destekçisi olması bizler için çok değerli. Bu iş birliğinin diğer kurumlarımıza da örnek olacağını ve sanatı daha erişilebilir kılacağına inanıyorum. Sektörümüz için hayırlı olsun” dedi.

Verilen bilgilere göre, GNÇ kullanıcıları, pazartesi ve çarşamba günleri geçerli olan sinema bileti kampanyasına ilave olarak; seçili uygulama ve restoranlarda yapacakları harcamalar karşılığında, 100 TL’lik indirimden de faydalanabilecek. Her iki kampanyanın detaylarına GNÇ uygulamasından ulaşılabilir.

Reklam filminde Kerem Bürsin başrolde

Turkcell gençlere özel ayrıcalıklar platformu GNÇ’nin 30’uncu yıla özel geri dönen efsane kampanyasını Kerem Bürsin ile duyurdu. 30’uncu yıl reklam serisinin üçüncü filminde, eğlenceli bir anlatımla kampanyanın sunduğu faydalara dikkat çekiliyor.