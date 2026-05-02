Araştırma verilerine göre kadınların yüzde 3,7’si doğumdan sonraki ilk iki ayda işten ayrılırken, bu oran altıncı ayda yüzde 39,9’a, bir yılın sonunda ise yüzde 56,5’e ulaşıyor. Bulgular, ani bir kopuştan çok, zamanla artan bir işten uzaklaşma sürecine işaret ediyor. Bu durum; bakım sorumluluğunun büyük ölçüde kadınların üzerinde olması, iş ve aile yaşamı dengesinin kurulamaması, esnek çalışma olanaklarının sınırlılığı ve erişilebilir bakım hizmetlerinin yetersizliğiyle ilişkilendiriliyor.

Raporda ayrıca kadınların sadece yüzde 24,22’sinin ücretsiz izin hakkından yararlanabildiği, ücretsiz izin ve yarı zamanlı çalışma gibi hakların kullanımının da oldukça sınırlı kaldığı belirtiliyor.

MALİYETİ ÇOK BÜYÜK

Rapora göre 2016-2024 döneminde doğum sonrası işten ayrılıp geri dönmeyen 309 bin 581 kadının yalnızca yarısının istihdamda kalması durumunda 797 milyar TL prim geliri, 491 milyar TL vergi geliri elde edilebilecekken, bu tutarın kaybolması, durumun makroekonomik boyutunu da gözler önüne seriyor.

Raporda belirtilen çözüm önerilerinden biri, bütüncül politikalar. Gelir güvencesi, ebeveyn izinleri, bakım sorumluluğunun paylaşımı, yaygın ve uygun maliyetli kreş hizmeti, esnek ve güvenceli çalışma modelleri ve işverenlere yönelik teşvikler, kadınların işe dönüşünü destekleyen tavsiyeler olarak ifade ediliyor.

ŞİRKET KÜÇÜKSE DÖNÜŞ DAHA AZ

Rapora göre işten ayrılanların yüzde 64,33’ü yeniden kayıtlı istihdama dönüyor. Ortalama dönüş süresi 13,3 ay. Yine rakamlara göre kadınların yalnızca yüzde 15,9’u aynı iş yerine dönerken, yüzde 48,2’si aynı sektöre, yüzde 53,1’i de aynı mesleğe dönüyor, ücretlerinde de artış görülüyor. Kalanlar ise kaybediliyor. Eğitim ve sağlık gibi düzenli çalışma saati olan alanlarda işten ayrılan kadın oranı düşerken, vardiyalı ve emek yoğun sektörlerde daha yoğun ayrılık görülüyor.

Büyük işletmelerde ayrılanların oranı yüzde 15’lerdeyken, küçük işletmelerde yüzde 43’e kadar çıkıyor. Bu da kurumsal imkanlar ve esnek çalışma şartlarının işte kalması doğrudan etkilediğini gösteriyor.