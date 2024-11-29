Operasyonlarda, 13’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.626 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılının ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan 6.339 operasyonda, 3.924 kaçakçılık organizatörünün tutuklandığını belirtti. Türkiye'nin, göç yönetiminde insan hakları ve hukuk değerlerine saygılı bir model sunduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu mücadelede kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden, uluslararası koruma ve gönüllü geri dönüş gibi tüm göç boyutlarına odaklanıldığını ifade etti.

Göçmen kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadelenin kesintisiz devam edeceğinin altını çizen Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın işbirliğiyle yapılan denetimlerde, 402 bin 330 kişinin kimlik kontrolü yapıldığını duyurdu. Ayrıca, 16.112 yerin kontrol edilerek tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.