Edirne, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Bolu ve Hatay’da çıkan yangınlara ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Manisa Soma’da Yangın

Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, saat 14.30’da başlayan yangının rüzgarın şiddetli, sıcaklığın yüksek ve nemin düşük olduğu bir zamanda meydana geldiğini belirterek, yerleşim alanlarına yakınlığı nedeniyle riskin büyük olduğunu ifade etti. Özkan, tüm imkanların seferber edilerek yangını en kısa sürede söndürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kahramanmaraş Göksun’da Yangın

Göksun ilçesinin Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 5 pikap ve 110 personel müdahale ediyor. Çalışmalar hem havadan hem de karadan sürüyor.

Muğla Milas’ta Yangın

Milas’ın Türbe mevkisinde, Labranda Antik Kenti yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bolu Mudurnu’da Yangın

Mudurnu’ya bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınında çıkan yangın, araziden ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekipleri bölge