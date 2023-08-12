Tarihi bir binada duvar çökmesi meydana geldi. İnşaat sırasında gerçekleşen duvar çökmesi sonucu yaralanan iki işçiden biri ne yazık ki hayatını kaybetti, diğer işçinin ise tedavisi hala devam ediyor.

Tarihi bir yapının restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme bölgesinde, bugün saat 15.30 sularında meydana gelen olayla ilgili olarak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, duvar çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden Dursun Bayar (24), hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Ancak Atilla Aydın adlı diğer işçi, göçük altında kaldı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından adli süreç başlatıldı.