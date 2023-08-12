Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülerin denetimini drone ile gerçekleştirdi.

Bu denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza kesilmeye başlandı. Ancak denetimde ceza alan taksici, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Taksi şoförü, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyerek ve mevzuata aykırı hareket ederek denetim alanında tespit edildi. Polis ekipleri tarafından ceza yazılan taksici, bu duruma öfkelendi. Aracına hızla binen taksici, emniyet kemeri takmadan aracını patinaj çekerek denetim alanından uzaklaştı.

Ancak motosikletli polis ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu ve taksiciyi durdurmayı başardı. Taksiciye önce uyarı yapıldı, ancak daha sonra trafik kurallarına uymadığı için toplamda 2 bin 353 lira cezai işlem uygulandı.

Taksici, bu durum karşısında sitemlerini dile getirdi. Kendisinin günlük emeğinin büyük bir kısmını bu cezalara harcamak zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, yaptığı işin zaten stresli olduğunu ve moralinin daha da bozulduğunu belirtti. "Kemerimi, ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı, 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu. Yaptığımız iş zaten stresli. Kemerim takılıydı." diyerek sıkıntısını dile getirdi. Aynı zamanda, haberin hangi kanalda yayınlanacağını ve ne zaman izleyebileceğini merak etti.

Taksici, yaşanan bu olayın ardından bölgeden ayrıldı. Trafik denetimleri ve cezaların, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve yayalara saygı göstermesi amacıyla sıkı bir şekilde devam edeceği belirtildi.