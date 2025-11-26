Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki bir sitede bulunan 31 katlı gökdelende başlayarak 7 binaya yayılan yangında can kaybı arttı. Hong Kong lideri John Lee, yaptığı açıklamada, yangın faciasında can kaybının 36'ya yükseldiğini belirterek, 279 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti. Lee, yaralı sayısının da 29'ya yükseldiğini ve söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını aktardı. Lee, yangının gece yarısı itibariyle kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Wang Fuk Court adı verilen sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor.

Kaynak: İHA