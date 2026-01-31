En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten ve memur disiplininden trafik denetimlerine, işveren prim desteğinden Varlık Fonu düzenlemelerine kadar birçok alanda değişiklik içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN

5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesindeki tutar 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı. Düzenleme 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanacakken fark ödemeleri için tarih belli oldu.

5 milyona yakın en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte 3 bin 119 liralık Ocak ayı emekli maaş farkı 4 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz."