Tatilcilerin gözde destinasyonlarından olan Gökova, alabildiğine uzanan bir deniz, sıcacık bir güneş ve yemyeşil doğaya sahip bir yerdir. Burası sonsuz mavilikler diyarı ile kaplı yaz turizmi için oldukça ideal bir rotalardandır. Gökova, Bördübet koyundan Sedir Adasına kadar eşsiz güzellikler barındırıyor. Yeryüzünün en duru sularına sahip olan Gökova sizler için en güzel tatil merkezlerinden biri olacaktır.

Gökova Gezilecek Yerler

Gökova çeşit çeşit hayvanlara ve bitkilere ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca sayısız ada ve koylarıyla da meşhurdur. Turizm için oldukça önemli olup ünü ülke dışına çıkarak her yere yayılmıştır. Sadece denizi için bile gidilecek olan Gökova’da doğanın gerçek renklerini göreceksiniz. Şehrin bunaltıcı ve yoğun hayatından uzaklaşıp kendinizi çarşaf gibi olan denize bırakmak istiyorsanız burası tamda sizlere göre . Ayrıca içerisinde gezilecek çok fazla yer bulunmaktadır. Sayısız ada ve koylara sahip olduğu için her birinde farklı bir mekan ve farklı bir tarihi iz bulmanız mümkündür. Mavi yolculuk denilince akıllara Gökova Körfezi gelir. Deniz tutkunları için bulunmaz bir fırsat. Gökova’nın gezilecek yerlerine yakından bakıp doğal güzelliklerini görelim.

Kocabük

Akıllara durgunluk veren bir manzaraya sahip olan Kocabük halk tarafından Karaağaç’ta denilmektedir. Yedi adalardan sonra gelen bu yer balıkçıların geçim kaynaklarından biridir. Buralarda en çok duyulan söz balıkçıların birbirlerine rastgele sözüdür. Burada taze balıklar yiyebilir ve sakin denizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Martılı Ada

İçerisinde yer alan ilginç yapıları ve farklı öyküler ile bilinen Martılı Ada, Gökova’nın batı ucunda yer almaktadır. İsmi körfezin tüm martıların buradan dolaşmasından gelmektedir. Harika manzarası ve içerisinde yer alan yapıları ile gezmeye doyamayacağınız bir yerdir.

Akyaka

Ege’nin ve Gökova’nın popüler yerlerinden olan Akyaka, mavi ve beyaz tonların buluştuğu cezbedici bir yerdir. Gökova körfezine kıyısı olan Akyaka mahallesi gözde tatil mekanlarından biridir. Merkeze yakın olması ile birlikte ziyaret için en çok burası tercih edilir. Köklü tarihide sahip olan bu yer zamanında çok fazla uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde bile bu uygarlıkların izlerini hala görebilmekteyiz. Hem tarihi hem de doğal güzellikleri bulunan bir yer arıyorsanız Akyaka gezilecek yerleri ile sizleri bekliyor.

Löngöz Koyu

Mavi yolculuk tutkunları o ada benim bu ada benim diye dolaşmak isteyenler için oldukça uygun bir yer olan Löngöz Koyu, çam kokuların etrafa yayılması ile sizler başka bir dünyaya götürüyor. Doğa ile baş başa kalabileceğiniz bu yerden ayrılmak istemeyeceksiniz.

Sedir Adası

Ege Bölgesinin Altın kumları ile bilinen Sedir Adası, Gökova Körfezi’n de en popüler yerlerden biridir. Antik çağlarda yerleşim yeri olarak kullanılan ada, tarihi kalıntılar ile dolup taşmaktadır. Bunlar ile birlikte pek çok efsaneye konu bile olmuştur. Ancak en çok bilinen özelliği altın renginde olan kumlarıdır. Sadece plajı için gitmek isteyeceğiniz Sedir Adası hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Seyir Terası

Datça Yarım adası ile Bodrum Yarım adası arasında kalan ve Gökova merkezine yaklaşık 100 kilometre uzayan bir yapıya sahip olan Seyir Terası üzerinde Gökova’nın her yerini rahatlıkla görebilirsiniz. Yerden 903 metre yükseklikte bulunan Seyir Terasında yer alan kafede harika manzara eşliğinde çay ve kahvenizi içebilirsiniz. Akyaka mahallesinin yakınlarında bulunan Seyir Terasına ulaşım oldukça kolaydır. Denizin uçsuz bucaksız manzarası ile baş başa kalacağınız bu yer Gökova gezilecek yerler listesinde yer alıyor.

Gökova Tarihi Evler

Gökova ilçesinin sokaklarını süsleyen bembeyaz renkteki tarihi evler mimarisi ile ziyaretçilerini büyülüyor. Ahşap kapıları, pencereleri ve ahşap balkonları ile dönemin mimarisini çok güzel yansıtmaktadır. Sokaklarda gezerken mutlaka bu evlere rastlayacaksınız. Ayrıca buralarda harika fotoğraflar çekilebilirsiniz.

Gökova Nerede ?

Ege Bölgesinin turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Ula ilçesi içerisinde yer alır. Gökova Marmaris’in 30 kilometre kuzeyinde ,Kemre Körfezi’nin ise doğu kıyısında bulunmaktadır.

Gökova’ya Nasıl Gidilir ?

Gökova’ya hem hava hemde karayolu ile ulaşabilirsiniz. Kara yolu ile şehirler arası otobüsler ile Muğla’ya ulaşım sağladıktan sonra Gökova’ya giden otobüsler ile 30 kilometrelik bir yolculuktan sonra rahatça ulaşabilirsiniz. Hava yolunu tercih edecek olanlar Bodrum ya da Dalaman Havalimanların da inip Gökova’ya kalkan minibüsler ile rahatlıkla ulaşıp güzel bir tatil yapabilirsiniz.