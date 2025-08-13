Sabah saat 10.00'da Demirci köyünde buluşan 54 gönüllü, kendi getirdikleri çöp poşetleri ve eldivenlerle temizliğe başladı. Yaklaşık 7 saat süren temizlik çalışmasında; araba lastiğinden halıya, yorgandan bebek bezine kadar pek çok atık toplandı.

Ormanlık alandan çıkarılan onlarca torba çöp arasında, yangın riskini artıran kilolarca cam şişe de geri dönüşüm için ayrılırken, çöpler Nilüfer Belediyesi tarafından alındı.



Grup adına açıklama yapan Tuğba Sarıkaya, çevreye verilen zararın telafisinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurgularken "Ne zaman temizlik yapsak, yine kirletecekler diyenler olsa da biz vazgeçmeyeceğiz. Belki de atılan bir adım, binlerce hektar ormanın kurtulmasına vesile olabilir" dedi.



Bu tür etkinliklerin çoğalması için kurum ve kuruluşlara destek çağrısında bulunan Sarıkaya, "Denetim olmazsa alanlar kısa sürede tekrar kirleniyor. Milletçe elimizi taşın altına koymamız şart. Denetim ve duyarlılık el ele verirse doğayı korumada gerçek adımlar atılabilir. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.