Balıkesir’in Gömeç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri sürüyor.

Etkinlikler çerçevesinde 2 gün sürecek olan 1. İnternational Hold Out The Olive Branch” (Zeytin Dalını Tutun) ismini taşıyan halk oyunları gösterimi Gömeçlilerle buluşturuldu.

Gömeç Belediyesi tarafından organize edilen iki günlük etkinlikte; Türkiye’nin yanı sıra, KKTC, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen halk oyunları ekipleri, ülkelerine ait halk oyunlarını folklorik kıyafetleriyle sergiledi. Gömeç Cumhuriyet Meydanı’ndan, Nuri Bozyel Kültür Merkezine, davul ve zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da hazır bulundu. Kalabalık vatandaş topluluğunun katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşünün ardından Gömeç Kent Konseyi Kültür ve Sanat Grubu Başkanı Müge Himam, günün anlam ve önemi hakkında bir açılış konuşması yaptı. Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde gösterim öncesinde misafir halk oyunları ekiplerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Coşkuyla izlenilen etkinlikte halk oyunları dans ekiplerinin başarılı performansları izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.