Polenlerle temasın gözlerde kızarıklığa, kaşıntı ve sulanmaya yol açtığını belirten Uzm. Dr. Küçükgül, "Bu alerji tablosunda ortaya çıkan kaşınma hissine karşı gözlerin ovuşturulması yapılabilecek en büyük hatadır. Gözleri ovuşturmak alerjiyi daha da kötüleştirebileceği gibi korneayı inceltebilir, glokom riskini yükseltebilir. Alerji olsun olmasın gözlerinizi sakın ovuşturmayın, gözünüze zarar vermeyin" dedi.

En yaygını mevsimsel alerjik konjoktivite

Acıbadem Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Safiye Küçükgül, göz alerjisinin, gözün alerjen maddelerin neden olduğu iltihaplanmaya verdiği tepki olduğunu söyledi. Küçükgül, en yaygın görülen göz alerjisi türü olan mevsimsel alerjik konjoktiviteye polenlerin yanı sıra toz akarlarının, evcil hayvan tüylerinin, hijyen eksikliğinin, sigaranın ve sigara dumanına maruz kalmanın, çevresel faktörlerin, iyi temizlenmeyen makyaj ürünlerinin de yol açtığını söyledi. Göz alerjisinin gözlerde kaşınmayla başladığını kaydeden Uzm. Dr. Küçükgül, en yaygın görülen belirtilerini de yanma ve batma hissi, sulanma, kızarıklık olarak sıraladı. Bu şikayetlere ışığa ve güneşe karşı aşırı hassasiyet, burun akıntısı, hapşırık ve öksürüğün de eklenebileceğini belirten Uzm. Dr. Küçükgül, mevsimsel göz alerjisinin tekrarlayan bir hastalık olduğunu vurguladı. Göz alerjisini kesin olarak tedavi etmenin mümkün olmadığını ifade eden Uzm. Dr. Küçükgül, göz alerjisinin tedavisinde bu süreci rahat geçirtecek antihistaminik damlalarla yakınmaları başlamadan önlemeye çalıştıklarını kaydetti. Mevsimsel göz alerjisinden korunmak için öncelikle alerjene neden olan maddelerden uzak durmak gerektiğini belirten Uzm. Dr. Küçükgül, "Bu önlemler polenlerin en yoğun salgılandığı saatlerde dışarı çıkmamak, dışarıdayken koruyucu gözlük takmak, göz hijyenine dikkat etmek, sigara dumanına maruz kalmamak, ellerin temiz olmasına dikkat edip gözlere sürmemek olarak sıralanabilir" diye konuştu.

Gözlerinizi ovuşturmayın

Uzm. Dr. Küçükgül alerjinin neden olduğu kaşıntıyı gidermek için gözleri ovuşturmanın göze ciddi zararları olduğunu vurguladı. Gözlerimizi alerji dışında da ovuşturma ihtiyacı hissettiğimiz zamanlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Küçükgül sözlerini şöyle sürdürdü: "Göz alerjisinin sulanma, kızarma dışında kişiyi en çok rahatsız eden semptomlarından biri de kaşıntıdır. Bu kaşıntıdan kurtulmak için sürekli gözler ovuşturuluyor. Alerjinin dışında da yorgun olduğumuzda, uykumuz geldiğinde ya da bilgisayara, telefona çok uzun süre baktığımızda yorulan gözlerimizi ovuşturma ihtiyacı duyarız. Ovuşturduğumuzda bu gözlerimizde bir anlık rahatlama sağlayabilir. Ancak gözleri sürekli ovuşturmak, kaşımak gözün saydam tabakası olan korneanın yapısında bozulmalara neden olur, inceltir, çizer. Hatta korneanın incelip bombeleşmesi kerotokonus hastalığına zemin hazırlayabilir. Gözleri ovuşturmak enfeksiyon riskini artırır, göz tansiyonunu olumsuz etkiler, göz altı morluklarını artırır. Göz çevresinde tahrişe yol açar. Gözleri kaşımak, ovuşturmak zararlıdır. Soğuk suyla gözlerin yıkanması göz kaşıntısının etkileri azaltır."