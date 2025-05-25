Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Eyüp Köksal, oy birliğiyle İNDAK’ın yeni başkanı olarak seçildi.

“Geçmişe Saygı, Geleceğe Sorumluluk”

Genel kurul sonrası konuşma yapan yeni Başkan Eyüp Köksal, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle devraldığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün burada üyelerimizin güveniyle üstlendiğim bu önemli görevi, büyük bir sorumluluk bilinciyle kabul ediyorum. Bu bir bayrak değişimidir ve ben bu bayrağı, kurumsal hafızamıza yön veren, ilkeleri ve vizyonu ile her zaman örnek aldığımız değerli büyüğümüz Sayın Ömer Gürkan’dan devralıyorum. Kendisine, bugüne kadar göstermiş olduğu özverili liderlik ve kapsayıcı duruşu için tüm üyelerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum.”

Köksal, yeni yönetim anlayışının temelinde katılımcılık, yenilikçilik ve kurumsal değerlerin korunmasının yer alacağını belirtti.

“Daha Dirençli Bir Toplum İçin Çalışacağız”

Yeni dönemde İNDAK’ın temel faaliyet alanlarında daha etkin olacağını vurgulayan Köksal, afet bilinci oluşturma ve toplumsal dayanışmayı artırma çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti. Projelerin ve eğitim programlarının çeşitleneceği belirtilirken, gönüllü katılımın teşvik edileceği bir yapının inşa edileceği açıklandı.

“Bizim en büyük gücümüz, üyelerimiz arasındaki gönül bağı ve ortak değerlerimizdir. Yeni yönetim olarak her zaman ulaşılabilir, açık ve şeffaf olacağız. Birlikte karar alan, istişareye önem veren bir anlayışla derneğimizi daha ileri taşıyacağız.”

Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

• Başkan: Eyüp Köksal

• Başkan Yardımcısı: Ömer Gürkan

• Genel Sekreter: Yahya Bozkurt

• Sayman: Alemdar Hasan Kılıç

• Yönetim Kurulu Üyeleri: Ali Akal, Hasan Babür, Süleyman Ulusoy, Burak Kılınç, Niyazi Ergün, İlyas Eser, İlyas Çakar, Murat Mutlu, Kübra Konuş, Bahadır Volkan Şenol

Gürkan: “Bayrağı Güvenle Devrediyorum”

Görevini devreden eski Başkan Ömer Gürkan ise yeni yönetime başarılar dileyerek, İNDAK çatısı altında yürüttüğü hizmetlerin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti:

“Bu dernekte başkan olarak görev almak benim için her zaman bir onur oldu. Yönetim sürecinde birlikte nice çalışmalara imza attık. Şimdi de en başından beri birlikte görev yaptığımız Eyüp kardeşime görevi devrediyorum. Kendisine yürekten başarılar diliyorum.”