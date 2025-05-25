

Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde seyir halinde olan Bedirhan K.(17) yönetimindeki 16 BIL 290 plakalı motosiklet ile Civan sokaktan caddeye çıkış yapmakta olan Emre D.(26) yönetimindeki 10 AIC 566 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Melih G.(18) yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.