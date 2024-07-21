Güneş ışınlarının yoğun olduğu yaz aylarında gözlerin çeşitli risklerle karşı karşıya kalabileceğini ve güneş ışınlarına uzun süre maruziyet sonrası gözde çeşitli hastalıklar meydana gelebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Doğan uyarılarda bulundu. Yaz güneşinin göz üzerinde olan etkilerine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Doğan, “Gözün beyaz kısmında kanserli olmayan bir büyüme olan pterjiyum, uzun süreli güneş maruziyetiyle ilişkilendirilir. UV ışınları, retinanın merkezindeki makulanın hasar görmesine yol açabilir. Bu da merkezi görme kaybına neden olabilir” diye konuştu.

Kar körlüğüne dikkat

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Doğan, göz yüzeyinin UV ışınlarına aşırı maruziyetinin korneada ağrılı bir iltihaplanmaya neden olabileceği ve bu durumdan dolayı "kar körlüğü" yaşanabileceğini belirtti.

“Güneş ışınlarının katarakt oluşumuna direkt etkisi olabilir”

Parlak güneş ışığına sürekli maruz kalmanın gözlerin aşırı yorulmasına ve baş ağrısına neden olabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Doğan, “Güneş ışığına uzun süre maruz kalmanın en önemli sonuçlarından biri de katarakt oluşumudur” dedi.

Kataraktın göz merceğinin bulanıklaşması sonucu ortaya çıkan ve görme kaybına yol açabilen bir durum olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Doğan, “UV (ultraviyole) ışınları, gözün merceğinde proteinlerin yapısını bozabilir ve bu bozulma zamanla merceğin bulanıklaşmasına yol açabilir” diye konuştu.

“Çiftçiler, balıkçılar ve dağcılar risk altında”

Özellikle UV-B ışınlarının göz merceğinde katarakt gelişimi riskini artıran bir faktör olduğunu ve gözler uzun yıllar boyunca güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kaldığında bunun kümülatif etki göz merceğinin hasar görme riskini artıracağını ve bu nedenle yaşlı bireylerde katarakt görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Doğan, şu bilgileri paylaştı:

“Yüksek rakımlı bölgelerde veya Ekvator bölgesine yakın yerlerde yaşayan insanlar, daha yüksek UV ışınlarına maruz kaldıkları için katarakt riski altında olabilir. Ayrıca çiftçiler, balıkçılar ve dağcılar gibi açık hava aktiviteleri ile uğraşan kişiler de daha fazla risk altındadır.”

“UV ışınlarının göz üzerindeki etkisini azaltmak mümkün”

Güneşin zararlarından korunma yöntemleri hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Doğan, şu önerilerde bulundu:

“UV400 etiketine sahip güneş gözlükleri kullanarak UV-A ve UV-B ışınlarına karşı koruma sağlayabiliriz. Bu, katarakt riskini azaltmanın en etkili yollarından biridir. Geniş kenarlı şapkalarla gözlerimizi doğrudan güneş ışınlarından koruyarak UV maruziyetini azaltabiliriz. Bununla birlikte güneşin en yoğun olduğu saatler olan 10.00 ve 16.00’da gölgede kalmaya özen göstermek gerekir.”

Düzenli göz kontrolü ve sağlıklı beslenme önemli

Dr. Öğr. Üyesi Doğan, düzenli göz kontrollerinin kataraktın erken teşhis edilmesine ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasına yardımcı olabileceği ve sağlıklı beslenme, sigara içmeme gibi yaşam tarzı seçimlerinin genel göz sağlığını koruyarak UV ışınlarının göz üzerindeki yan etkilerini azaltabileceğini belirtti.