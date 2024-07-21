Şile’de denizde kaybolan iki arkadaştan biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise cesedi bulundu.

Olay, Şile ilçesi Doğancılar plajında öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 4 arkadaş yüzmek için denize girdi. Aşırı dalgalar nedeniyle 4 arkadaştan ikisi fazla açılınca gözden kayboldu. Durumun cankurtaran ekiplerine bildirilmesi üzerine boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaştan biri kurtarılarak sudan çıkarıldı. Diğer kişiyi bulamayan cankutaranlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edilidi. Yaklaşık 4 saat yapılan çalışmalar sonucunda denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu. Ceset morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yusuf Can Yılmaz adlı vatandaş, "Biz denize gelmiştik. İki tane arkadaşımız akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi yaşadı. Bir arkadaşımızı kurtardılar. Diğerini bulmak için arama kurtarma ekipleri çalışıyor" dedi.