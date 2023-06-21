Asgari ücretin artmasından sonra gözler emekli maaşlarına çevrildi. Emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Peki bu artışla birlikte emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Milliyet'in haberine göre, Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "11 bin 402 TL rakamı piyasanın fiyatladığı bir rakamdı. Beklentilerin biraz daha üzerinde bir rakam olarak ortaya çıktı. 10 bin TL'yi geçmeyeceğine yönelik rakamlar telaffuz ediliyordu. 11 bin 402 TL vatandaşın alım gücünü koruyan bir fiyat olarak ortaya çıktı.

Önümüzdeki dönemde enflasyonla etkili mücadele ile birlikte alım gücünün korunacağını söyleyebiliriz.

'ENFLASYONUN İKİ KATI ARTIŞ YAPILDI'

Bu ara bir zam. Geçen dönem ara zammına göre yüzde 107'lik bir artış söz konusu. Enflasyonun da ilk 5 ay itibarıyla yüzde 15'ler seviyesinde gerçekleştiği, haziranı da katarsak tahminlerle birlikte yüzde 17'ler seviyesinde bir enflasyonu beklediğimizde yapılan bu 34'lük artış oranı enflasyonun iki katı şeklinde yapıldı.

Enflasyonun bir katını devletimiz sosyal refah payı düzenlemesi ile yapmış oldu.

Asgari ücretle alakalı eski Bakan Bilgin'in 500 dolar söylemi vardı. Biz bu söylemi değerlendirmiştik. Vedat Bey'in açıkladığı dolar kuru bu seviyeleri ifade ediyordu. Kendisi de salt dolara göre endekslensin diye bir ifade kullanmadı.

'ASGARİ ÜRETTE DOLAR BAZINDA REKOR'

500 dolar seviyesinde olacaktır demişti. Şu anki seviye 486 dolar. Asgari ücrette dolar bazında rekor bir düzey oldu.

Enflasyonun hızlı bir şekilde düşüş seyredeceğine dikkat edecek olursak önümüzdeki dönemde yine enflasyonun biraz üzerinde asgari ücret artışı görebileceğiz.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI EMEKLİ MAAŞLARINI ETKİLER Mİ?

Devletimiz daha önceki dönemde ilave bir artışla emekli maaşlarına zam yapmıştı. Memur ve emeklilere enflasyon yüzde 15 iken yüzde 30 artış yapmıştı. Bu artış değerinin referans olarak kabul edileceğini düşünüyorum. En az bu düzeyde bir emekli maaşı yapılabileceğini öngörüyorum.

Devletimizin sosyal devlet olması gereği öncelikle emeklilerden başlamak üzere sabit dar gelirli ve orta gelirliye her zaman enflasyon üzerinde artış yapmıştır. Bu dönemde bu yönde söylemler ve vaatler bulunuyordu. Asgari ücret düzenlemesi ile bunlar gerçekleşmiş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKİLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Ara bir dönemde 5500 TL olan en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltilmişti. Bu ara bir zam olarak karşımıza çıkmıştı. Düzenleme yapılırken 7600 TL alan kişinin maaşı aynı kaldı. Meclis'in ilk düzenlemesi bu olacaktır ve emeklilerimize kademeli bir şekilde artış olacak.

En düşük emekli maaşının da artırılmasını bekliyoruz. 7500 TL'lik en düşük emekli maaşına en az enflasyon oranında artış gelecektir. En fazla ise tahminen 10 bin TL seviyesinde olacaktır.

Şunu unutmamak gerekir ki bu bir taban ücrettir. Diğer emeklilere de önceki dönemde olduğu gibi enflasyonun iki katı şeklinde yüzde 34'ler seviyesinde bir artış yapılabileceğini öngörüyorum."

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