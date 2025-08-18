Bursaspor 2. Başkanı Oğuzhan Kutlucan, Eskişehirspor ile oynanan hazırlık maçının gelirlerinin sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, elde edilen gelirle yangından zarar gören ormanlık alanlarda fidan dikileceği ve “Bursaspor Hatıra Ormanı”nın kurulacağı ifade edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen projeye katkılarından ötürü kurum yetkililerine teşekkür edildi.

Kulüp yönetimi, hazırlık karşılaşmasından elde edilecek gelirin 1 milyon TL’lik kısmının SMA hastası Çağan Ata Taran’ın tedavisine destek amacıyla bağışlanacağını açıkladı. Minik timsah Çağan Ata için yardım çağrısında bulunan yönetim, tüm Bursalıları bu anlamlı kampanyaya katkı sunmaya davet etti.