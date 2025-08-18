Işıkoğlu, yeni sezona Batman deplasmanında başlayacaklarını belirterek, “Hayırlısıyla yeni sezona başlıyoruz. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Yönetim kurulu olarak kombine fiyatlarımızı VİP A ve VİP B 20 bin, Kapalı C ve Kapalı D 5 bin, Maraton Tribün ise bin 500 TL olarak belirledik. Kombine biletlerimizi Sultan Su İnegölspor Tesisleri, Starwood Altyapı Tesisleri, İnegölspor Store veya 0533 776 51 52 numaralı telefondan ulaşarak temin edebilirsiniz. Bu hafta sonu hayırlısıyla Batman deplasmanında lige başlayacağız. Daha sonraki hafta ise evimizde Bursa derbisinde Karacabey Belediye Spor ile karşılaşacağız. Taraftarlarımızdan ricamız sahamızda oynayacağımız Karacabey maçı öncesi kombine biletlerini alarak takımlarını desteklemeleri. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah güzel bir sezon geçiririz.”dedi.

Kaynak: BÜLTEN