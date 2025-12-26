Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Elmas, "Kış dönemiyle birlikte gribal ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış oluyor. Yüzde 90 virüs kaynaklı olacağı için verilen antibiyotiklerin hiçbir faydası olamamakla beraber ilerleyen dönemlerde kapılacak enfeksiyonlara karşı olan direnci etkiler. Hastanın yatışını artırması da muhtemeldir" dedi.

Uzm. Dr. Hasan Elmas, "Son gelinen aylarda kış dönemiyle birlikte gribal ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış oluyor. Öncelikle kış ayları ve soğuk havalarda birlikte salgın oluyor. Bu tarz viral enfeksiyonların kış aylarıyla beraber salgın yapmaları daha kolaylaşıyor. Bu enfeksiyonlar yüzde 90 virüs kaynaklı enfeksiyonlardır. Virüs kaynaklı enfeksiyonlar olduğu için genelde 1 hafta 10 gün içerisinde düzelirler. 1 haftadan uzun süren enfeksiyonlar, semptomlar, geçmeyen ateş, balgam ve öksürük gibi semptomları gördüğümüzde bakteriyel olma ihtimalini göz önünde bulundururuz. Virüs kaynaklı enfeksiyonlarda genel olarak antibiyotik kullanımına gerek yoktur. Kullanılan antibiyotikler daha sonraki enfeksiyonlara da direnç geliştirebileceğinden hastane yatışını artırma riski mevcuttur. Bu yüzden bu hastalıklarda genel seyir daha çok kendimizi koruma ve semptomları azaltmak adına ağrı kesici ve benzeri ilaçları kullanarak semptomları biraz azaltmak ve hastalığın seyrini hafifletmektir" diye konuştu.

Elmas, "Bu tür viral enfeksiyonlar, kapalı ortamlarda yayılma ihtimalleri daha yüksektir. O yüzden kapalı ortamlarda hasta insanlarla beraber bulunmamak önemlidir. Bu hastalığın belirtilerini yaşayan insanların öncelikle maske takmaları, toplumun içe içe olduğu yerler veya kapalı ortamlara girmemeye çalışmaları önemlidir. Gereksiz antibiyotik kullanımız bu dönemlerde çok fazladır. Şuan verilen antibiyotiğin hiçbir yararı genelde yoktur. Yüzde 90 virüs kaynaklı olacağı için verilen antibiyotiklerin hiçbir faydası olamamakla beraber ilerleyen dönemlerde kapılacak enfeksiyonlara karşı olan direnci etkiler. Hastanın yatışını artırması da muhtemeldir" şeklinde konuştu.