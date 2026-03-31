Akıllı saatler, uyku takip cihazları ve mobil sağlık uygulamaları, son yıllarda milyonlarca kişinin günlük yaşamının bir parçası haline geldi. Ancak uzmanlara göre bu “sürekli izleme hali”, beraberinde yeni nesil bir sağlık kaygısını da tetikliyor.

Cumhuriyet’e konuşan Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, dijital sağlık uygulamalarının sunduğu yararların yanında psikolojik riskler de taşıdığına dikkat çekti.

Dijital sağlık teknolojilerinin bireylere kendi biyometrik verileri üzerinde güçlü bir kontrol hissi sunduğunu belirten Dilbaz, bu durumun özellikle kaygıya yatkın kişilerde ters etki yaratabildiğini ifade etti. Dilbaz, “Kalp atış hızı, uyku ya da oksijen düzeyi gibi verilerdeki küçük dalgalanmalar bile kişiler tarafından bir hastalık belirtisi olarak yorumlanabiliyor. Bu da ‘siberkondri’ dediğimiz, internet ve uygulamalar üzerinden sürekli semptom araştırma davranışını tetikliyor” dedi.

‘TAKINTI HALİNE GELEBİLİR’

Uyku takip cihazlarının da benzer bir risk taşıdığına değinen Dilbaz, “Ortrosomnia” olarak adlandırılan durumda bireylerin cihaz verilerine takıntılı hale geldiğini söyledi. Dilbaz, “Kişi kendi uyku hissinden çok cihazın sunduğu verilere odaklanır. Bu da ironik biçimde uyku kalitesini düşürür ve anksiyeteyi artırır” diye ekledi.