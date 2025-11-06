26 Eylül tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden Bircan D. ve Çağrı K.’nin Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Daha önce annesini mutfak önlüğüyle bağlamış, dövmüş

Tuğyan’ın 15 yaşından beri tanıdığını kaydeden Bircan D. "Gül hanımla da çok muhatap olmuşluğum yok ancak Tuğyan'la çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur, hatta seneler öncesinde Tuğyan Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış beni aradı, ‘Ben bu kadını öldüreceğim’ dedi, İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti" dedi. Tanık Bircan D., Tuğyan'ın yaklaşık 15 yıl önce Sinan isminde bir erkek arkadaşı olduğunu ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı için tutuklu olduğunu belirterek, "Bu Sinan isimli şahıstan ötürü de ikisinin arasının açıldığı olmuştu. Bu Sinan isimli şahıs için Tuğyan'ın annesini dövmüşlüğü vardı. Benim Gül ablanın eviyle evim karşılıklıdır, Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi" ifadesini kullandı.

Telefondan mesajları sildi

Tuğyan'ın annesiyle şimdiki sevgilisi K’nin evli ve çocuklu olmasından dolayı tartışmalar yaşadığını anlatan Bircan D., "Gül abla Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, Tuğyan'la bu nedenle hep kavga ederlerdi, medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi, hatırladığım kadarıyla Haziran ayıydı, Tuğyan yine annesiyle K. yüzünden kavga etmişti, bana mesajlarda 'Ölsün, Gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' şeklinde içerikler vardı. Ancak yaklaşık 4 gün önce Tuğyan benden bu mesajları sildi, Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu basın aracılığıyla öğrenmiş, 4 gün önce beni aradı, 'kanlı tişörtüm sende mi' diye sordu, tişörtü almak için buluştuk, bu tişört Gül ablanın öldüğü gün Tuğyan'ın üzerinde olan tişörttür, ben o gün Tuğyan'ın yanına gitmiştim, Tuğyan tişörtü sevgilisi K'nin evinde çıkartmış, ben de Tuğyan daha fazla kötü olmasın diye tişörtü çantama koydum, Tuğyan'a da kendisini hazır hissettiğinde tişörtü alabileceğini söyledim, çünkü tişörttü annesinin kanı vardı, Tuğyan için bir anıydı, o gün Tuğyan tişörtü aldıktan sonra bende kalmak istedi, yanında Sultan isimli arkadaşı da vardı, evdeyken bana hattının kapalı olduğunu telefonumu kullanmak istediğini söyledi, telefonumu aldı ve neden benimle mesajların duruyor diyerek mesajları sildi, telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim, mesajları sildikten sonra kendi telefonuyla konuşmaya devam etti, ben öyle anladım" diye konuştu.

"Ben yaptım ama çok pişmanım abla dedi"

Güllü’nün cenazesinden sonra Tuğyan'ın evinde yaşadıkları diyaloğu anlatan Bircan D., "Ben Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın' diye sordum, burada kast ettiğim bana attığı medyaya da yansıyan mesajlardı, Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi, bunun üzerine ben hiçbir şey söyleyemedim. Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim, vicdanım rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e ulaştım ve ona anlattım, bu süreçte Tuğyan'la bu konu hakkında hiç konuşmadık ancak ben Tuğyan'a 'Sen bi kendini topla konuşacağız' demiştim. Yukarıda belirttiğim mesajlarda şu hususlarda geçiyordu Tuğyan bana 'Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' diye soruyordu, ben Tuğyan'ı sakinleştirmeye çalıştım, hatta manevi abim olan Çağrı'yı aradım, ben yetişemeyeceğim için Çağrı'nın Tuğyan'ı sakinleştirmesini istedim, bu olay üzerine Çağrı Tuğyan'ın yanına gitti ve Tuğyan'ı sakinleştirdi" dedi.

"Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini düşünüyorum"

Tuğyan’ın sinirlenince çok farklı olduğunu dile getiren Bircan D., "Falçatayla bıçakla kendine koluna zarar vermişliği vardır, acı duygusu yoktur, annesini dövdüğüne ilişkin zaman zaman bana anlattığı olaylar oluyordu. Tuğyan, K. İle sevgili olmasından sonra annesinden tamamen kurtulmak istiyordu. Çünkü K. İle Tuğyan arasındaki tek engel Gül ablaydı. Cenaze günü Tuğyan ve arkadaşı Sultan olay anını anlatırken birbiriyle çelişiyorlardı, Sultan aynada alnına baktığını söylerken Tuğyan ikimiz oynuyorduk diyordu, hatta bende Savcıya ifade verirken herkes bildiğini anlatsın birbirinizin başını yakmayın olay neyse onu anlatın dedim. Güllü ablanın düştüğü binanın karşısında bulunan binada kan lekeleri vardı, bu lekeler nasıl temizlendi bilmiyorum, ben bu olayın kaza olduğunu düşünmüyorum, Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini düşünüyorum, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum"

"Bana Tuğyan 'Ben yanarsam seni de yakarım' dedi"

Kendi aralarındaki mesajların televizyonlarda çıkmasından sonra Tuğyan’ın kendisini aradığını ifade eden Bircan D. şunları kaydetti:

"'Beni savcılıktan arıyorlar televizyona mesajlar düşmüş, sen naptın abla, beni gözaltına alacaklar, beni sattın, buraya gel savcıya gideceğiz' dedi, sonrasında ben Armutlu'dan taksiyle Yalova'ya geldim. Savcılığa geleceğiz sandım ancak onlar beni Yalova'dan alıp araçlarıyla İstanbul'a avukatlarının ofisine götürdüler, yolda da bana Tuğyan 'Ben yanarsam seni de yakarım' dedi, Merve Hanımın ofisine gittik, ofiste de bana agresif şekilde saldırmaya çalıştı, 'Beni kim yakarsa bende onu yakarım' şeklinde söylemlerde bulundu, bunun üzerine avukatlar onu sakinleştirmeye çalıştı, devamında ben İstanbul'dan kendim geldim, Tuğyan birlikte dönmeyi teklif etti ancak ben kabul etmedim, ofiste 'Sen beni aklayacaksın bende seni aklayacağım' dedi, mesajlar ifşa olduğu için karşılıklı birbirimizi aklayacağız dedi, bende cevap olarak bu olayla hiçbir ilgim olmadığını söyledim."

"Dost olup sonra onu öldüreceğim' dedi,"

Diğer tanık Çağrı K ise nisan ayında Tuğyan’ın kendisini arayıp annesini şikayet ettiğini belirterek, "Abi ben katil olacağım, kendisi her boku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim' dedi. Burada kast ettiği Tuğyan'ın K. isminde bir sevgilisi vardı. Bu K. evli ve çocukluydu, bu nedenle Gül abla Tuğyan'ın K ile görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim, sonrasında ben Bircan aradı, ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen Tuğyan'ı sakinleştir dedi, 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, 'Çocuğumu annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez' şeklinde söylemlerde bulundu, Mayıs'ta benden para istedi, parayı alıp Tekirdağ'a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi. Haziran'da Tuğyan pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı, annesi için 'Bu kadın ölecek' dedi, 'Ben annemle dost olacağım, erkek kardeşime değer veriyor çünkü o yalaka ama ben dost olup sonra onu öldüreceğim' dedi.

Çağrı K. Tuğyan’ın çok fazla kumar oynadığını hatta Güllü’yü de kumara alıştırdığını ifadesinde söyledi. Çağrı K, "Tuğyan defalarca annesini öldüreceğini bana söylemişti, hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda Glock marka silah bulmasını istemişti, ancak bu silahı ne için kullanacağını söylemedi, ben bu silahı annesi için istediğini düşünüyorum" dedi.