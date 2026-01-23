NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, Kapalıçarşı’da 35 yıllık meslek hayatında bu denli yoğun ve hızlı bir hareketliliğe nadiren tanık olduğunu söyledi. Kapukaya, yılbaşında yaklaşık 130 bin dolar seviyesinde olan altının kısa sürede 160 bin dolara kadar yükseldiğine dikkat çekti.

GÖZLER TRUMP'IN AÇIKLAMALARINDA

Piyasalarda gözlerin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına çevrildiğini belirten Kapukaya, Davos’tan gelen mesajların şimdilik olumlu algılandığını ifade etti. Yeni dönemde FED’in faiz politikalarının belirleyici olacağını vurgulayan Kapukaya, ons altında 5.500 dolar seviyelerinin konuşulmaya başlandığını dile getirdi.

GRAM ALTINDA 8 BİN TL İHTİMALİ MASADA

Gram altın için de dikkat çekici tahminlerde bulunan Kapukaya, fiyatların nisan-mayıs döneminde 7.000-7.500 TL bandına oturabileceğini, hatta 8.000 TL ihtimalinin de masada olduğunu söyledi.

Ancak yükselişin ardından sert satışların görülebileceği uyarısında bulunan Kapukaya, yatırımcıların özellikle 5.300 ve 5.200 ons seviyelerini yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan Kapukaya, özellikle borcu olan veya kısa vadede ev ve araç almayı planlayanların mevcut fiyatları değerlendirebileceğini ifade etti. Gümrük tarifeleri konusunda Trump’ın geri adım atması durumunda ise altın fiyatlarında geri çekilmelerin yaşanabileceğini belirten Kapukaya, gümüşte ise fiyat oynaklığının yüksek olduğuna dikkat çekti.