1 şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 14.28 oranında zam yapılacağı öğrenildi. Buna göre tam biniş ücreti 35 TL'den 40 TL'ye artırılırken, öğrenci binişi 8,75 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.

Bursa'da da aynı

Bursa Plan ve Bütçe Komisyonları ile Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan ücret tarifelerinin belirlenmesine ilişkin müşterek rapor, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre toplu ulaşıma yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zam sonrası yeni tarifeyle tek biniş ücreti 5 TL artarak 35 TL’den 40 TL’ye yükseldi.