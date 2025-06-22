Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin son dönemde gerçekleştirdiği denetimlerde, yüksek miktarda uyuşturucu madde, elektronik sigara ve akaryakıt türü kaçak eşya ele geçirildi.

Ağrı-Gürbulak Gümrük Kapısı’nda, 1 milyar 805 milyon Türk Lirası değerinde yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde tespit edildi.

Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı’nda, 48 milyon 622 bin Türk Lirası değerinde 284 bin adet elektronik sigara ele geçirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 15 milyon 701 bin Türk Lirası değerinde yaklaşık 26 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Antalya Limanı’nda ise 1 milyon 430 bin Türk Lirası değerinde 43.108 metrik ton akaryakıt cinsi kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımızda ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin yoğun mesaisiyle toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermiyoruz."