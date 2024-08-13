TV+, başrollerinde Luke Hemsworth ile Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman’ın yer aldığı Gunner’ın 30 Ağustos’ta yayınlanacağını duyurdu.

Türkiye’de sadece TV+’ta yayınlanacağı açıklanan ve başrollerinde Luke Hemsworth ile Oscar’lı Morgan Freeman gibi yıldızların yer aldığı aksiyon filmi ‘Gunner’ın (İntikamın Yeni Adı) fragmanı yayınlandı. Senaryosunu, gişe rekortmeni Fast and Furious serisinin de yazarı olan Gary Scott Thompson’ın kaleme aldığı ve emekli bir askerin, oğullarını kaçıran uyuşturucu çetesine açtığı savaşı anlatan heyecan dolu film, 30 Ağustos’ta sadece platformda yayına giriyor.

Film, emekli bir askerin (Luke Hemsworth) uyuşturucu çetesi tarafından kaçırılan iki oğlunu kurtarmak için verdiği nefes kesici mücadeleyi anlatıyor. Aksiyon sinemasının yakın dönemindeki çarpıcı örneklerinden olan filmde, Morgan Freeman alışılmışın aksine ‘kötü karakteri’ canlandırıyor.

Fragmanı büyük heyecan ve ilgi uyandıran filmin yönetmeni ise son dönemde imza attığı aksiyon-macera filmleriyle adını duyuran Dimitri Logothetis.