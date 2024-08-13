Okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin yurt arayışları da başladı. Aylık bir asgari ücret civarında olan yurt fiyatları öğrencilerin korkulu rüyası oldu.BURSA (İGFA) - YKS sonuçları açıklanması ve üniversite sezonunun yaklaşmasının ardından öğrenciler gidecekleri şehirlerde kalacak yer arayışına girdi.

Konut ve kira fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebiyle evlerden ziyade yurtlara yönelen öğrenciler, buralarda da karşılaştıkları fiyatlar karşısında adeta donakaldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarına başvuru yapan fakat yurt çıkmama ihtimaline karşı alternatif olarak özel yurt arayışına giren birçok öğrencinin, özel yurt fiyatları karşısında dudakları uçukladı.

Neredeyse bir ev kirasından fazla olan özel yurt fiyatları hem öğrencilerin hem de ailelerin gözlerini korkuttu.

Birçok şehirde aylık 15 bin TL’den başlayan yurt fiyatları yurdun konumuna, konforuna ve sağladığı imkanlara göre değişkenlik gösteriyor. Aylık 100 bin liraya dahi yurt bulunuyor.

Öte yandan birçok özel yurtta temizlik, sabah kahvaltısı, akşam yemekleri, çamaşır yıkama ve ütüleme gibi ihtiyaçlar fiyata dâhilken bazı yurtlarda ise bu hizmetler için ekstra ücretler talep ediliyor.

Bir öğrencinin şehir dışında okuma maliyetinin 1 buçuk asgari ücreti geçiyor olmasından şikayet eden ebeveynler ve öğrenciler, fiyatlar karşısında neredeyse isyan ediyor.