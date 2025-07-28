Yaşlısından gencine herkes yardıma koştu, ilçe genelinde adeta bir seferberlik havası oluştu. Vatandaşlar, ilçe merkezinde toplanarak yangın bölgesine ulaştırılmak üzere çeşitli yardımlar hazırladı. Belediye ekipleri, hem yangınla mücadele etti hem de yardımların koordinasyonunu üstlendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gösterilen dayanışma karşısında duygulandığını ifade etti ve destek veren herkese teşekkür etti. Özellikle çiftçilerin sağladığı katkının altını çizen Başkan Işık, araçlarıyla sürekli sahada olduklarını belirterek, tüm vatandaşlara minnettar olduğunu ve Allah’tan razı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA