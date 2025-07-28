Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere dağıtılan yangına ilk müdahale tankerleri, 2025 yılında meydana gelen 24 yangında aktif olarak kullanıldı.MUĞLA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre son on yılda en fazla orman yangının çıktığı Muğla’da Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, orman köyleri ve kırsal mahallelere dağıtılan yangınlara ilk müdahale tankerleri, 2025 yılında meydana gelen 24 yangında aktif olarak kullanılarak alevlerin daha geniş alanlara yayılması önlendi.

180 ADET YANGIN TANKERİ DAĞITILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangın riski yüksek orman içi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların, olası yangınlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmesi amacıyla, 3 ton kapasiteli 180 adet ilk müdahale tankerini kırsal bölgelere dağıttı.Büyükşehir itfaiyesi 180 adet yangınlarailk müdahale tankerini mahallelere dağıtırken herhangi bir yangında nasıl kullanılacağı konusunda da muhtarlara ve diğer vatandaşlara eğitimler verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere dağıtılan yangınlarailk müdahale tankerleri sayesinde 2025 yılı içerisinde 24 adet orman yangınına ilk müdahalede bulunuldu. Bu müdahaleler sayesinde Menteşe’de 8, Seydikemer’de 4, Ula’da 4, Milas’ta 2, Yatağan’da 3, Köyceğiz, Marmaris ve Fethiye’de 1 olmak üzere toplamda 24 yangına ilk müdahalede bulunuldu ve yangınların daha geniş alana yayılmasının önüne geçildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan ilk müdahale yangın tankerleri aynı zamanda arazöz ve yangın havuzlarına su takviyesi yaparak kritik görevler üstleniyor.