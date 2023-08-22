Fenerbahçe, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’nin İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid’e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, geçen sezon takıma katılan Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid’e transfer olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 23 resmi maça çıkan Henrique, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.