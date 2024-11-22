Aksa Doğalgaz, doğal gazın ekonomik, konforlu ve güvenli bir şekilde kullanılması için dikkat edilmesi gereken 7 temel noktayı paylaştı.

Doğal gaz, ısınma dışında kesintisiz sıcak su temini sağlar ve yemek pişirirken tüp bitmesi gibi sorunları ortadan kaldırarak yaşam konforunu artırır. Peki, doğal gazı güvenli ve doğru şekilde kullanmak için nelere dikkat edilmelidir? Aksa Doğalgaz, güvenli kullanım için yapılması gerekenleri 7 maddede sıralayarak, kullanıcıların olumsuz durumlarla karşılaşmadan, doğal gazı 7/24 güvenle kullanabilmelerini sağlamak amacıyla önemli uyarılarda bulundu.



Şirket, doğal gaz kullanımında dikkat edilmesi gereken 7 maddeyi şöyle açıkladı:

''Onay verilmeden kullanılmamalı''

''Güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ve olumsuz durumlarla karşılaşmamak için doğal gazın kullanıma başlamadan önce mutlaka dağıtım şirketinin gerçekleştirdiği kontrollerin tamamlanmış olması gerekiyor. İlk ve yenilenen sözleşmeler sonrasında yalnızca dağıtım şirketinin onayı ile doğal gaz kullanımına başlanmalı. Doğal gaz tesisatına ve yakıcı cihazlara sertifikasız kişiler tarafından müdahale edilmemeli, yapılacak her türlü müdahalede ise öncesinde dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmeli.



''Periyodik bakım ve onarım yapılmalı''

Her kış dönemi öncesinde cihazların periyodik bakımlarının ve bacaların kontrollerinin yetkili firmalara yaptırılması ihmal edilmemeli. Bu, aynı zamanda tasarruflu doğal gaz kullanımı için de önemli. Tasarruf ve güvenlik bir arada.

''Eskimiş bağlantı noktaları yenilenmeli''

Gaz kaçağı riskini ortadan kaldırmak için yakıcı cihazların bağlantı noktalarındaki yıpranmış veya ömrünü tamamlanmış bağlantı ekipmanları yetkili firmalar tarafından kontrol edilerek değiştirilmeli.



''Menfezler kapatılmamalı''

Doğal gaz bacaları ve ortama temiz hava akışı sağlayan menfezler kesinlikle kapatılmamalı. Baca boruları, dış ortama çıkan kısımlarına buz kütleleri veya benzer cisimlerin düşmesi nedeniyle yerinden çıkabilir veya hasar görebilir, böyle durumlara karşı gözle kontroller yapılmalı.



''Baca ek yerleri sabitlenmiş olarak dışarıda bulunmalı''

İlk gaz açma işleminden sonra onaylı tesisata müdahale edilmemeli, dış ortama açılması gereken baca çıkışının yapı içerisinde kaldığı durumlar kesinlikle olmamalı. Yakıcı cihazlar kapalı balkon veya kapalı teras gibi alanlarda yer alıyorsa bacaları mutlaka dışarıya kadar uzatılmalı ve ortamda menfez bulunmalı. Baca ek yerleri için sızdırmaya karşı önlem alınmalı, etrafı kesinlikle kapatılmamalı ve duvara sabitlenmeli. Aksi halde baca atık gazına bağlı zehirlenmeler yaşanabilir. Yakıcı cihaz ve baca işlemlerinin tamamı ilgili markanın yetkili servisleri tarafından yapılmalı.





''Bacalı cihazlar özel alanlarda yer almamalı''

Banyo, tuvalet veya yatak odasında kesinlikle yer almaması gereken bacalı cihazların dağıtım şirketinin bilgisi ve onayı dışında yeri değiştirilmemeli. Bulundukları odalarda uyunmamalı, uyunması gereken durumlarda cihazlar mutlaka kapatılmalı. Ayrıca bacalı cihazlar ile birlikte karbonmonoksit algılama cihazları kullanılmalı.



''İzinsiz kazı çalışması yasak''

Doğal gaz hattının bulunduğu sokaklarda yürütülecek kazı faaliyetleri, başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi için Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde yapılmalı. Tüm altyapı çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde doğal gaz hattına hasar verilmeden yürütülebilmesi için öncesinde 444 4 187 numaralı Aksa Doğalgaz Çözüm Merkezi’ne bilgi verilmeli. Doğal gaz hattı bulunan sokaklarda izinsiz kazı çalışması yapmak yasak olduğundan, duyarlı vatandaşlar şüpheli herhangi bir durumla karşılaştıklarında 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattını arayarak dağıtım şirketini bilgilendirmeli.''