Son günlerde isminin AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gündeme gelen İYİ Partili Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bu haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde çeşitli siyasi partilere oy veren vatandaşların desteğiyle başkanlık görevine geldiğini belirten Başkan Özel, "Bazı basın organlarında şahsım ve belediyemizle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Seçildiğimiz günden bu yana siyasi parti ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet sunmaya çalışıyoruz ve bu yaklaşımımız devam edecektir. Yenişehir halkının belediye başkanı olarak, tek hedefimiz halkımıza verdiğimiz sözleri en hızlı ve en iyi şekilde yerine getirmektir" dedi. Özel, partisine geçişle ilgili çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.