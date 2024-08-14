Hangi Ülkenin: ABD (Çin’de Üretilmektedir) Kurucusu: Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak Kurulduğu Yer: Cupertino, Kaliforniya, ABD Kuruluş Tarihi: 1 Nisan 1976 Alan: Tüketici elektroniği Çalışan Sayısı: 107.000 Resmi Site: https://www.apple.com/tr/

İlk iPhone 9 Ocak 2007’de tanıtıldı. Steve Jobs tarafından tanıtılan iPhone günümüzde bu seviyeye geleceği acaba tahmin ediliyor muydu? Sizlere ilk iPhone’dan son çıkan iPhone’a neler değişti, nasıl değişiklikler oldu ve tüm iPhone modelleri hakkında bilgi vereceğiz.

Sadece tek bir fiziksel tuştan oluşan ilk iPhone, 3.5 inç boyutlarında üretildi. Günümüzde İOS olarak bildiğimiz işletim sistemi o tarihte OS olarak biliniyordu. Eski iPhone’ların tuş kilidini nasıl açıldığını hatırlayan var mı? Soldan sağa doğru kaydırdığımız ok işareti ile açılan iPhone kilidi o dönemin en moda şeylerinden biriydi. Swipe ismi verilen kaydırma işlemi herkes tarafından biliniyordu.

Şimdi ilk iPhone’u bir kenara bırakalım ve gelelim tüm iPhone modellerine.

iPhone 2G

iPhone 3G

iPhone 3Gs

iPhone 4

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Apple markası ilk olarak 1 Nisan 1976 yılında kurulmuş bir markadır. Kişisel bilgisayar üretimi yaparak işe başlayan Apple firması günümüzde dünyanın en büyük markalarından biri haline gelmiştir. Neredeyse tüm dünya ülkelerinde satış yapan Apple markası gün geçtikçe büyümeye devam eden bir markadır.

iPhone Hangi Ülkenin?

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

iPhone Hangi Ülkenin adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Tüm telefon markalarının hangi ülkelere ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız www.hangiulkenin.com sitemizin Elektronik kategorisini ziyaret edebilirsiniz.