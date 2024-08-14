|Hangi Ülkenin:
|ABD (Çin’de Üretilmektedir)
|Kurucusu:
|Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak
|Kurulduğu Yer:
|Cupertino, Kaliforniya, ABD
|Kuruluş Tarihi:
|1 Nisan 1976
|Alan:
|Tüketici elektroniği
|Çalışan Sayısı:
|107.000
|Resmi Site:
|https://www.apple.com/tr/
İlk iPhone 9 Ocak 2007’de tanıtıldı. Steve Jobs tarafından tanıtılan iPhone günümüzde bu seviyeye geleceği acaba tahmin ediliyor muydu? Sizlere ilk iPhone’dan son çıkan iPhone’a neler değişti, nasıl değişiklikler oldu ve tüm iPhone modelleri hakkında bilgi vereceğiz.
Sadece tek bir fiziksel tuştan oluşan ilk iPhone, 3.5 inç boyutlarında üretildi. Günümüzde İOS olarak bildiğimiz işletim sistemi o tarihte OS olarak biliniyordu. Eski iPhone’ların tuş kilidini nasıl açıldığını hatırlayan var mı? Soldan sağa doğru kaydırdığımız ok işareti ile açılan iPhone kilidi o dönemin en moda şeylerinden biriydi. Swipe ismi verilen kaydırma işlemi herkes tarafından biliniyordu.
Şimdi ilk iPhone’u bir kenara bırakalım ve gelelim tüm iPhone modellerine.
- iPhone 2G
- iPhone 3G
- iPhone 3Gs
- iPhone 4
- iPhone 4s
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5s
- iPhone SE
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
Apple markası ilk olarak 1 Nisan 1976 yılında kurulmuş bir markadır. Kişisel bilgisayar üretimi yaparak işe başlayan Apple firması günümüzde dünyanın en büyük markalarından biri haline gelmiştir. Neredeyse tüm dünya ülkelerinde satış yapan Apple markası gün geçtikçe büyümeye devam eden bir markadır.
iPhone Hangi Ülkenin?
Cevap: Amerika Birleşik Devletleri
iPhone Hangi Ülkenin adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Tüm telefon markalarının hangi ülkelere ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız www.hangiulkenin.com sitemizin Elektronik kategorisini ziyaret edebilirsiniz.