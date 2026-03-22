Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, adada şap hastalığı salgını nedeniyle greve giden Yunanlı çiftçilerin başlattığı eylemler nedeniyle Midilli Adası Limanı'nda mahsur kaldı. Yüzlerce tatilci; grevdeki çiftçilerin limanın giriş çıkışını kapatmasıyla yaklaşık dört saat süresince limana alınmayınca korkulu anlar ve belirsizlik yaşadı. Sloganlar atan Türk turistlerin o anları cep telefonu ile görüntülenirken, Türk turistlerin seslerini duyurmaları sonrasında kapılar açıldı ve Türkiye yolculukları gerçekleşti.

