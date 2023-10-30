Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlediği 27. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 11 Kasım'da başlayacak. Bu özel etkinliğe Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Brezilya, İran, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Hollanda gibi 17 farklı ülkeden toplam 17 ekip katılacak. Festival kapsamında 12 farklı sahnede 30 farklı tiyatro gösterisi sergilenecek.

Bursa, kültür ve sanat alanında düzenlediği bu uluslararası etkinlikle uluslararası bir üne sahip. 27. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 11-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı, Tayyare Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV) Başkanı Sadi Etkeser'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın farklı alanlarda başarılar elde ettiğini belirterek, sanatın insan hayatında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Aktaş, insanların sadece maddi değil, manevi ve ruhsal ihtiyaçlarını da karşılamaları gerektiğini dile getirdi. Sanatın yaşamı daha anlamlı kılan, bakış açısını genişleten ve insanları mutlu eden bir yönü olduğunu söyledi. Bu nedenle kültür ve sanat etkinliklerine verdikleri önemi vurgulayarak, festivalin 11-16 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenleneceğini ve Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, İran, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Hollanda gibi 17 ülkeden 17 ekip tarafından 12 farklı sahnede toplam 30 gösterinin sergileneceğini açıkladı. Ayrıca, 6 atölye ve bir panelin de festivali zenginleştireceğini ifade etti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 12 bin çocuk ve genç, festival kapsamındaki tiyatro gösterilerini ücretsiz izleme fırsatı bulacak. Başkan Aktaş, etkinliği destekleyen ana sponsor olan Downtown firması ve diğer katkı sağlayanlara teşekkürlerini ileterek, tiyatroseverleri festivalde yer almaya davet etti.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV) Başkanı Sadi Etkeser, Türkiye'nin tiyatro sahnesinde önemli bir kilometre taşı olan festivalin 11-16 Kasım tarihlerinde Bursa'da gerçekleşeceğini vurguladı. Etkeser, festival aracılığıyla çocuk ve gençlerin toplumda sağlıklı, mutlu ve inisiyatif sahibi bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini belirtti.

Etkeser, "Festivalimiz, yarının büyükleri olacak olan çocuklarımızı sadece sanatsever bireyler olarak yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda yeni nesle özgüven aşılayacak, gözlem yoluyla öğrenmeyi teşvik edecek ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek" dedi.

Bu yılki festival programı, Türkiye'den profesyonel tiyatro gruplarının yanı sıra 6 farklı ülkeden 17 farklı ekibi Bursa'da buluşturacak ve tüm gösteriler çocuklar ve gençler için ücretsiz olacak. Festival kapsamında toplamda 30 gösteri, 8 atölye çalışması ve bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Festival etkinlikleri, Bursa'nın farklı kültürel mekanlarında düzenlenecek, bu mekanlar arasında Tayyare Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu, Merinos AKKM, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu, Barış Manço Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, ÇEK Sanat Görükle Kültür Merkezi, Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Salonları bulunuyor.

Etkinliklerin başarısına büyük katkı sağlayan ana sponsorlar arasında Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra DownTown, YÖRSAN, Keskinoğlu, Kaplan Okulları, BEBETTO, Özhan Market, Kebapçı İskender, ROYAL Termal Otel, Durmazlar Holding, Limon Catring, WOLKE, Bursa Ticaret Borsası ve Raven Ajans da bulunuyor.

Etkeser, "Sanatın hayatımızdan eksik olmaması dileğiyle, festivalimizin yeni neslin kültür ve sanat anlayışına katkıda bulunmasını umuyoruz" dedi.