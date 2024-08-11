Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Hamamlı mahallesi yolu üzerinde seyir halinde Hasan A. (18) yönetimindeki motosiklet aynı istikamette seyir halinde otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İBRAHİM USLU