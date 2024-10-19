Akman, bu olaydan ötürü tutuklu bulunuyordu. Ancak, mahkeme tarafından alınan tahliye kararı savcılık tarafından itiraza uğradı. Savcılık, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğu ve sanığın serbest kalmasının toplumsal güvenliği tehlikeye atabileceği gerekçesiyle üst mahkemeye başvurdu.

Yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından dikkate alındı ve kabul edildi. Bu durum, hem olayın ciddiyetini gözler önüne serdi hem de benzer durumlarda hukukun nasıl işlemesi gerektiğine dair önemli bir örnek oluşturdu. Sude Naz Atak’ın yaşadığı şiddet olayları, toplumda kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki tartışmaları da alevlendirdi.

Şimdi, sürecin nasıl ilerleyeceği ve sanığın tekrar tutuklanıp tutuklanmayacağı merakla bekleniyor. Bu tür olayların, özellikle genç kadınların güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulanırken, kamuoyunda kadına yönelik şiddeti önlemek için daha etkin önlemlerin alınması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.