Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi bölgesi 2. Cadde ile 3. Caddeyi birbirine bağlayan ara yolda seyir halinde olan Suriye uyruklu İsmail Salih (32) yönetimindeki 34 ZE 107 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halindeki 34 NZ 7861 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü yardım istemek üzere kamyonetten indi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil yerde yaralı halde yatan üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtı. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.